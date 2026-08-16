قیمت امروز BubbleFlap

قیمت لحظه‌ ای BubbleFlap (BFLAP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BFLAP به USD برابر با $ 0 برای هر BFLAP می‌ باشد.

توکن BubbleFlap در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,087.47 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 904.83M BFLAP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BFLAP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BFLAP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -0.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BubbleFlap (BFLAP)

ارزش بازار $ 13.09K$ 13.09K $ 13.09K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.09K$ 13.09K $ 13.09K سرمایه در گردش 904.83M 904.83M 904.83M عرضه کل 904,826,526.4124035 904,826,526.4124035 904,826,526.4124035

ارزش بازار فعلی BubbleFlap برابر است با $ 13.09K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BFLAP برابر است با 904.83M، و عرضه کل آن 904826526.4124035 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.09K است.