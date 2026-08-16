قیمت امروز BRL1

قیمت لحظه‌ ای BRL1 (BRL1) در حال حاضر برابر با $ 0.191335 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BRL1 به USD برابر با $ 0.191335 برای هر BRL1 می‌ باشد.

توکن BRL1 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,569,722 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 13.43M BRL1 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BRL1 در بازه‌ ای بین $ 0.191251 (حداقل) و $ 0.191832 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.204807 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.178265 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BRL1 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 143.30K رسیده است.

اطلاعات بازار BRL1 (BRL1)

ارزش بازار $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M حجم (24 ساعته) $ 143.30K$ 143.30K $ 143.30K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M سرمایه در گردش 13.43M 13.43M 13.43M عرضه کل 13,430,917.54 13,430,917.54 13,430,917.54

ارزش بازار فعلی BRL1 برابر است با $ 2.57M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 143.30K. عرضه در گردش BRL1 برابر است با 13.43M، و عرضه کل آن 13430917.54 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.57M است.