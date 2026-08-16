قیمت امروز Botto

قیمت لحظه‌ ای Botto (BOTTO) در حال حاضر برابر با $ 0.03914572 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOTTO به USD برابر با $ 0.03914572 برای هر BOTTO می‌ باشد.

توکن Botto در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,808,095 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 46.18M BOTTO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOTTO در بازه‌ ای بین $ 0.03666442 (حداقل) و $ 0.03918873 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.91 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02968992 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOTTO طی یک ساعت گذشته به میزان +3.75% و در هفت روز اخیر به میزان -0.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 640.44 رسیده است.

اطلاعات بازار Botto (BOTTO)

ارزش بازار $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M حجم (24 ساعته) $ 640.44$ 640.44 $ 640.44 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M سرمایه در گردش 46.18M 46.18M 46.18M عرضه کل 93,768,867.47974204 93,768,867.47974204 93,768,867.47974204

ارزش بازار فعلی Botto برابر است با $ 1.81M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 640.44. عرضه در گردش BOTTO برابر است با 46.18M، و عرضه کل آن 93768867.47974204 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.92M است.