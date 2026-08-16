قیمت امروز Bondex

قیمت لحظه‌ ای Bondex (BDXN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BDXN به USD برابر با $ 0 برای هر BDXN می‌ باشد.

توکن Bondex در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 60,278 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 160.00M BDXN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BDXN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.423103 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BDXN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.90% و در هفت روز اخیر به میزان -3.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 26.36K رسیده است.

اطلاعات بازار Bondex (BDXN)

ارزش بازار $ 60.28K$ 60.28K $ 60.28K حجم (24 ساعته) $ 26.36K$ 26.36K $ 26.36K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 376.74K$ 376.74K $ 376.74K سرمایه در گردش 160.00M 160.00M 160.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bondex برابر است با $ 60.28K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 26.36K. عرضه در گردش BDXN برابر است با 160.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 376.74K است.