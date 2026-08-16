قیمت امروز Bloom Terminal

قیمت لحظه‌ ای Bloom Terminal (BLOOM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 19.42% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BLOOM به USD برابر با $ 0 برای هر BLOOM می‌ باشد.

توکن Bloom Terminal در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,493 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 85.50M BLOOM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BLOOM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0090223 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BLOOM طی یک ساعت گذشته به میزان -3.99% و در هفت روز اخیر به میزان -51.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.60K رسیده است.

اطلاعات بازار Bloom Terminal (BLOOM)

ارزش بازار $ 26.49K$ 26.49K $ 26.49K حجم (24 ساعته) $ 1.60K$ 1.60K $ 1.60K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.17K$ 27.17K $ 27.17K سرمایه در گردش 85.50M 85.50M 85.50M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bloom Terminal برابر است با $ 26.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.60K. عرضه در گردش BLOOM برابر است با 85.50M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.17K است.