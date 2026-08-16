قیمت امروز Bitdealer

قیمت لحظه‌ ای Bitdealer (BIT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BIT به USD برابر با $ 0 برای هر BIT می‌ باشد.

توکن Bitdealer در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 102,890 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 284.29M BIT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BIT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03448635 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BIT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.29 رسیده است.

اطلاعات بازار Bitdealer (BIT)

ارزش بازار $ 102.89K$ 102.89K $ 102.89K حجم (24 ساعته) $ 7.29$ 7.29 $ 7.29 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 361.92K$ 361.92K $ 361.92K سرمایه در گردش 284.29M 284.29M 284.29M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bitdealer برابر است با $ 102.89K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.29. عرضه در گردش BIT برابر است با 284.29M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 361.92K است.