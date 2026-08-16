قیمت امروز BitcoinOS

قیمت لحظه‌ ای BitcoinOS (BOS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOS به USD برابر با $ 0 برای هر BOS می‌ باشد.

توکن BitcoinOS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 296,026 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.70B BOS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01199443 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOS طی یک ساعت گذشته به میزان +1.71% و در هفت روز اخیر به میزان -6.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BitcoinOS (BOS)

ارزش بازار $ 296.03K$ 296.03K $ 296.03K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 707.52K$ 707.52K $ 707.52K سرمایه در گردش 7.70B 7.70B 7.70B عرضه کل 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی BitcoinOS برابر است با $ 296.03K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BOS برابر است با 7.70B، و عرضه کل آن 21000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 707.52K است.