قیمت امروز Billy

قیمت لحظه‌ ای Billy (BILLY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.83% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BILLY به USD برابر با $ 0 برای هر BILLY می‌ باشد.

توکن Billy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 383,649 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 982.83M BILLY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BILLY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.231516 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BILLY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -3.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.75K رسیده است.

اطلاعات بازار Billy (BILLY)

ارزش بازار $ 383.65K$ 383.65K $ 383.65K حجم (24 ساعته) $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 383.65K$ 383.65K $ 383.65K سرمایه در گردش 982.83M 982.83M 982.83M عرضه کل 982,833,809.692868 982,833,809.692868 982,833,809.692868

ارزش بازار فعلی Billy برابر است با $ 383.65K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.75K. عرضه در گردش BILLY برابر است با 982.83M، و عرضه کل آن 982833809.692868 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 383.65K است.