BestcoinBEST چیست

Bestcoin ($BEST) is a coin created with the objective of winning the Let's Bonk Hackathon and establish itself as... well, the best coin. In an industry where the majority of tech projects are low efforts or straight-up scams, we want to make clear that "the meme is the best technology" and that way more real people can really behind a good meme than they will ever rally behind anything else. Simply the best coin. Bestcoin ($BEST) is a coin created with the objective of winning the Let's Bonk Hackathon and establish itself as... well, the best coin. In an industry where the majority of tech projects are low efforts or straight-up scams, we want to make clear that "the meme is the best technology" and that way more real people can really behind a good meme than they will ever rally behind anything else. Simply the best coin.

منبع Bestcoin (BEST) وب سایت رسمی

BEST به ارزهای محلی

توکنومیکس Bestcoin (BEST)

درک، توکنومیکس Bestcoin (BEST) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BEST بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bestcoin (BEST) امروز Bestcoin (BEST) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BEST به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BEST نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BEST نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Bestcoin چقدر است؟ ارزش بازار BEST برابر است با $ 97.31K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BEST چقدر است؟ عرضه در گردش BEST برابر است با 67.25B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BEST چقدر بوده است؟ BEST به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BEST در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BEST به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BEST چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BEST برابر است با -- USD . آیا BEST در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BEST در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BEST مراجعه کنید.

