قیمت امروز BER

قیمت لحظه‌ ای BER (BER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BER به USD برابر با $ 0 برای هر BER می‌ باشد.

توکن BER در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 725,282 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M BER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00106735 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BER طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +0.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 130.67 رسیده است.

اطلاعات بازار BER (BER)

ارزش بازار $ 725.28K$ 725.28K $ 725.28K حجم (24 ساعته) $ 130.67$ 130.67 $ 130.67 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 725.28K$ 725.28K $ 725.28K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,999,948.062281 999,999,948.062281 999,999,948.062281

ارزش بازار فعلی BER برابر است با $ 725.28K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 130.67. عرضه در گردش BER برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999948.062281 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 725.28K است.