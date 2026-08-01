قیمت امروز BELIEF

قیمت لحظه‌ ای BELIEF (BELIEF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BELIEF به USD برابر با $ 0 برای هر BELIEF می‌ باشد.

توکن BELIEF در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,661.23 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 936.69M BELIEF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BELIEF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02258762 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BELIEF طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BELIEF (BELIEF)

ارزش بازار $ 19.66K$ 19.66K $ 19.66K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.66K$ 19.66K $ 19.66K سرمایه در گردش 936.69M 936.69M 936.69M عرضه کل 936,685,076.9312747 936,685,076.9312747 936,685,076.9312747

ارزش بازار فعلی BELIEF برابر است با $ 19.66K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BELIEF برابر است با 936.69M، و عرضه کل آن 936685076.9312747 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.66K است.