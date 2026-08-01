قیمت امروز BeFi Labs

قیمت لحظه‌ ای BeFi Labs (BEFI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BEFI به USD برابر با $ 0 برای هر BEFI می‌ باشد.

توکن BeFi Labs در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 54,074 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 BEFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BEFI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.517735 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BEFI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +15.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 414.90 رسیده است.

اطلاعات بازار BeFi Labs (BEFI)

ارزش بازار $ 54.07K$ 54.07K $ 54.07K حجم (24 ساعته) $ 414.90$ 414.90 $ 414.90 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 75.81K$ 75.81K $ 75.81K سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 عرضه کل 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

ارزش بازار فعلی BeFi Labs برابر است با $ 54.07K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 414.90. عرضه در گردش BEFI برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 210000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 75.81K است.