قیمت امروز Based Hoppy

قیمت لحظه‌ ای Based Hoppy (HOPPY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOPPY به USD برابر با $ 0 برای هر HOPPY می‌ باشد.

توکن Based Hoppy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,622.89 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 963.09M HOPPY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOPPY در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.004644 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOPPY طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Based Hoppy (HOPPY)

ارزش بازار $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K سرمایه در گردش 963.09M 963.09M 963.09M عرضه کل 963,094,227.9446841 963,094,227.9446841 963,094,227.9446841

ارزش بازار فعلی Based Hoppy برابر است با $ 16.62K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HOPPY برابر است با 963.09M، و عرضه کل آن 963094227.9446841 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.62K است.