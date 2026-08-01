قیمت امروز Balance

قیمت لحظه‌ ای Balance (EPT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EPT به USD برابر با $ 0 برای هر EPT می‌ باشد.

توکن Balance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 729,929 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.32B EPT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EPT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01708052 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EPT طی یک ساعت گذشته به میزان +2.35% و در هفت روز اخیر به میزان -0.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 243.26K رسیده است.

اطلاعات بازار Balance (EPT)

ارزش بازار $ 729.93K$ 729.93K $ 729.93K حجم (24 ساعته) $ 243.26K$ 243.26K $ 243.26K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M سرمایه در گردش 2.32B 2.32B 2.32B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Balance برابر است با $ 729.93K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 243.26K. عرضه در گردش EPT برابر است با 2.32B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.15M است.