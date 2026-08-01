قیمت امروز AUTONOMOPOLY

قیمت لحظه‌ ای AUTONOMOPOLY (AUTONO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AUTONO به USD برابر با $ 0 برای هر AUTONO می‌ باشد.

توکن AUTONOMOPOLY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 596,204 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B AUTONO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AUTONO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AUTONO طی یک ساعت گذشته به میزان +1.77% و در هفت روز اخیر به میزان -6.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار AUTONOMOPOLY (AUTONO)

ارزش بازار $ 596.20K$ 596.20K $ 596.20K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 596.20K$ 596.20K $ 596.20K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی AUTONOMOPOLY برابر است با $ 596.20K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AUTONO برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 596.20K است.