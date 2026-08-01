قیمت امروز ASSCOIN

قیمت لحظه‌ ای ASSCOIN (ASSCOIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ASSCOIN به USD برابر با $ 0 برای هر ASSCOIN می‌ باشد.

توکن ASSCOIN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18,431.21 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.59M ASSCOIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ASSCOIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00332904 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ASSCOIN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +0.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ASSCOIN (ASSCOIN)

ارزش بازار $ 18.43K$ 18.43K $ 18.43K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.43K$ 18.43K $ 18.43K سرمایه در گردش 998.59M 998.59M 998.59M عرضه کل 998,592,138.536993 998,592,138.536993 998,592,138.536993

ارزش بازار فعلی ASSCOIN برابر است با $ 18.43K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ASSCOIN برابر است با 998.59M، و عرضه کل آن 998592138.536993 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.43K است.