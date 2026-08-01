قیمت امروز ApeBond

قیمت لحظه‌ ای ApeBond (ABOND) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.85% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ABOND به USD برابر با $ 0 برای هر ABOND می‌ باشد.

توکن ApeBond در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 147,772 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 380.97M ABOND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ABOND در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.054057 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ABOND طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان +3.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 299.76 رسیده است.

اطلاعات بازار ApeBond (ABOND)

ارزش بازار $ 147.77K$ 147.77K $ 147.77K حجم (24 ساعته) $ 299.76$ 299.76 $ 299.76 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 152.84K$ 152.84K $ 152.84K سرمایه در گردش 380.97M 380.97M 380.97M عرضه کل 350,376,485.79242575 350,376,485.79242575 350,376,485.79242575

ارزش بازار فعلی ApeBond برابر است با $ 147.77K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 299.76. عرضه در گردش ABOND برابر است با 380.97M، و عرضه کل آن 350376485.79242575 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 152.84K است.