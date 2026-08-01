قیمت امروز Anyspend

قیمت لحظه‌ ای Anyspend (ANY) در حال حاضر برابر با $ 0.02423012 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANY به USD برابر با $ 0.02423012 برای هر ANY می‌ باشد.

توکن Anyspend در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,330,626 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 220.00M ANY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANY در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.262432 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02177347 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANY طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 50.90 رسیده است.

اطلاعات بازار Anyspend (ANY)

ارزش بازار $ 5.33M$ 5.33M $ 5.33M حجم (24 ساعته) $ 50.90$ 50.90 $ 50.90 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.23M$ 24.23M $ 24.23M سرمایه در گردش 220.00M 220.00M 220.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Anyspend برابر است با $ 5.33M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 50.90. عرضه در گردش ANY برابر است با 220.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.23M است.