قیمت امروز Antscoin

قیمت لحظه‌ ای Antscoin (ANTS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANTS به USD برابر با $ 0 برای هر ANTS می‌ باشد.

توکن Antscoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,004.27 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.65M ANTS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANTS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANTS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +0.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Antscoin (ANTS)

ارزش بازار $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K سرمایه در گردش 999.65M 999.65M 999.65M عرضه کل 999,653,635.180796 999,653,635.180796 999,653,635.180796

ارزش بازار فعلی Antscoin برابر است با $ 13.00K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANTS برابر است با 999.65M، و عرضه کل آن 999653635.180796 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.00K است.