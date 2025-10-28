قیمت لحظه‌ ای ANT COLONY امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ANTS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ANTS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ANT COLONY امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ANTS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ANTS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره ANTS

اطلاعات قیمت ANTS

وب‌سایت رسمی ANTS

توکنومیکس ANTS

پیش‌بینی قیمت ANTS

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو ANT COLONY

قیمت ANT COLONY (ANTS)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ANTS به USD:

--
----
-3.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای ANT COLONY (ANTS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:42:57 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ANT COLONY (ANTS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019544
$ 0.0019544$ 0.0019544

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.04%

-1.41%

-1.41%

قیمت لحظه‌ ای ANT COLONY (ANTS) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، ANTS در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ANTS برابر با $ 0.0019544 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ANTS در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -3.04% و در 7 روز گذشته -1.41% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ANT COLONY (ANTS)

$ 14.32K
$ 14.32K$ 14.32K

--
----

$ 14.32K
$ 14.32K$ 14.32K

999.10M
999.10M 999.10M

999,102,187.620795
999,102,187.620795 999,102,187.620795

ارزش بازار فعلی ANT COLONY برابر است با $ 14.32K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANTS برابر است با 999.10M، و عرضه کل آن 999102187.620795 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.32K است.

تاریخچه قیمت ANT COLONY (ANTS) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت ANT COLONY به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت ANT COLONY به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت ANT COLONY به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت ANT COLONY به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-3.04%
30 روز$ 0-12.11%
60 روز$ 0-35.47%
90 روز$ 0--

ANT COLONYANTS چیست

A group where we all pretend to be ants in an ant colony. There are big groups like that on FB. We recreate it on X and have our own token. It is a fully community driven fun project with a very engaged members. We are growing like a colony and our sthrenght lies in our commitment, cooperation and determination. We work, eat, drink and protect our queen together. It's one for all, and all for the colony.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع ANT COLONY (ANTS)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ANT COLONY (USD)

ارزش ANT COLONY (ANTS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ANT COLONY (ANTS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ANT COLONY را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ANT COLONY را بررسی کنید!

ANTS به ارزهای محلی

توکنومیکس ANT COLONY (ANTS)

درک، توکنومیکس ANT COLONY (ANTS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ANTS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ANT COLONY (ANTS)

امروز ANT COLONY (ANTS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ANTS به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ANTS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ANTS نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ANT COLONY چقدر است؟
ارزش بازار ANTS برابر است با $ 14.32K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ANTS چقدر است؟
عرضه در گردش ANTS برابر است با 999.10M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ANTS چقدر بوده است؟
ANTS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0019544 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ANTS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ANTS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات ANTS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ANTS برابر است با -- USD.
آیا ANTS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ANTS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ANTS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:42:57 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ANT COLONY (ANTS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,023.16
$114,023.16$114,023.16

-0.82%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,097.60
$4,097.60$4,097.60

-1.80%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04800
$0.04800$0.04800

-13.83%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.71
$199.71$199.71

-0.19%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3389
$4.3389$4.3389

-16.33%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,097.60
$4,097.60$4,097.60

-1.80%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,023.16
$114,023.16$114,023.16

-0.82%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.71
$199.71$199.71

-0.19%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6378
$2.6378$2.6378

-0.88%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,129.91
$1,129.91$1,129.91

-1.20%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000004672
$0.0000000000000004672$0.0000000000000004672

+4,186.23%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1665
$0.1665$0.1665

+233.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04521
$0.04521$0.04521

+126.05%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000203
$0.0000000000203$0.0000000000203

+99.01%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03622
$0.03622$0.03622

+94.52%