A group where we all pretend to be ants in an ant colony. There are big groups like that on FB. We recreate it on X and have our own token. It is a fully community driven fun project with a very engaged members. We are growing like a colony and our sthrenght lies in our commitment, cooperation and determination. We work, eat, drink and protect our queen together. It's one for all, and all for the colony.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت ANT COLONY (USD)

ارزش ANT COLONY (ANTS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ANT COLONY (ANTS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ANT COLONY را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ANT COLONY را بررسی کنید!

توکنومیکس ANT COLONY (ANTS)

درک، توکنومیکس ANT COLONY (ANTS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ANTS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ANT COLONY (ANTS) امروز ANT COLONY (ANTS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ANTS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ANTS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ANTS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ANT COLONY چقدر است؟ ارزش بازار ANTS برابر است با $ 14.32K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ANTS چقدر است؟ عرضه در گردش ANTS برابر است با 999.10M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ANTS چقدر بوده است؟ ANTS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0019544 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ANTS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ANTS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ANTS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ANTS برابر است با -- USD . آیا ANTS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ANTS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ANTS مراجعه کنید.

