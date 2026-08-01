قیمت امروز ANSEM ARMY

قیمت لحظه‌ ای ANSEM ARMY (🐂🀄️) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 🐂🀄️ به USD برابر با $ 0 برای هر 🐂🀄️ می‌ باشد.

توکن ANSEM ARMY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,247.59 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.61M 🐂🀄️ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 🐂🀄️ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 🐂🀄️ طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -4.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ANSEM ARMY (🐂🀄️)

ارزش بازار $ 16.25K$ 16.25K $ 16.25K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.25K$ 16.25K $ 16.25K سرمایه در گردش 999.61M 999.61M 999.61M عرضه کل 999,606,514.954497 999,606,514.954497 999,606,514.954497

ارزش بازار فعلی ANSEM ARMY برابر است با $ 16.25K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 🐂🀄️ برابر است با 999.61M، و عرضه کل آن 999606514.954497 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.25K است.