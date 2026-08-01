قیمت امروز Alloca

قیمت لحظه‌ ای Alloca (ALLOCA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALLOCA به USD برابر با $ 0 برای هر ALLOCA می‌ باشد.

توکن Alloca در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 44,623 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 56.29M ALLOCA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALLOCA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.15777 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALLOCA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.10 رسیده است.

اطلاعات بازار Alloca (ALLOCA)

ارزش بازار $ 44.62K$ 44.62K $ 44.62K حجم (24 ساعته) $ 1.10$ 1.10 $ 1.10 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 79.27K$ 79.27K $ 79.27K سرمایه در گردش 56.29M 56.29M 56.29M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Alloca برابر است با $ 44.62K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.10. عرضه در گردش ALLOCA برابر است با 56.29M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 79.27K است.