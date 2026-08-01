قیمت امروز Aimonica Brands

قیمت لحظه‌ ای Aimonica Brands (AIMONICA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AIMONICA به USD برابر با $ 0 برای هر AIMONICA می‌ باشد.

توکن Aimonica Brands در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37,596 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.89M AIMONICA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AIMONICA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.091561 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AIMONICA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.59% و در هفت روز اخیر به میزان -2.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Aimonica Brands (AIMONICA)

ارزش بازار $ 37.60K$ 37.60K $ 37.60K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 37.60K$ 37.60K $ 37.60K سرمایه در گردش 999.89M 999.89M 999.89M عرضه کل 999,889,337.848125 999,889,337.848125 999,889,337.848125

ارزش بازار فعلی Aimonica Brands برابر است با $ 37.60K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AIMONICA برابر است با 999.89M، و عرضه کل آن 999889337.848125 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.60K است.