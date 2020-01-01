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برترین توکن‌ های اکوسیستم daos.fun بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم daos.fun را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Big Pharmai
Big Pharmai
DRUGS
$ 0.00022926
+0.10%
+0.01%
+7.43%
$ 252.17K
$ 1.91K
2
ai16zeliza
ai16zeliza
ELIZA
$ 8.686E-5
-0.02%
+0.90%
-2.91%
$ 83.48K
--
3
Aimonica Brands
Aimonica Brands
AIMONICA
$ 3.759E-5
-0.03%
+0.80%
-3.04%
$ 37.59K
--
4
Nasdao Ai
Nasdao Ai
NDAO
$ 3.237E-5
-0.03%
+0.20%
-2.79%
$ 35.59K
--
5
girl economy ai
girl economy ai
GIRLE
$ 1.441E-5
0.00%
+4.30%
-0.89%
$ 15.85K
--
6
sqrFUND
sqrFUND
SQR
$ 1.327E-5
0.00%
+13.90%
0.00%
$ 14.60K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم daos.fun چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم daos.fun به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 6 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $439.27K می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم daos.fun چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم daos.fun که در MEXC رصد می‌شوند، توکن SQR با ثبت تغییر قیمتی 13.90% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم daos.fun در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 6 توکن از دسته اکوسیستم daos.fun را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم daos.fun می‌توان به DRUGS, ELIZA, AIMONICA اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم daos.fun چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم daos.fun در حال حاضر حدود $439.27K برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم daos.fun، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.