قیمت امروز Agent Town

قیمت لحظه‌ ای Agent Town (AGENTTOWN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AGENTTOWN به USD برابر با $ 0 برای هر AGENTTOWN می‌ باشد.

توکن Agent Town در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,253.6 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 989.03M AGENTTOWN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AGENTTOWN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AGENTTOWN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -4.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Agent Town (AGENTTOWN)

ارزش بازار $ 12.25K$ 12.25K $ 12.25K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.25K$ 12.25K $ 12.25K سرمایه در گردش 989.03M 989.03M 989.03M عرضه کل 989,033,320.534957 989,033,320.534957 989,033,320.534957

ارزش بازار فعلی Agent Town برابر است با $ 12.25K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AGENTTOWN برابر است با 989.03M، و عرضه کل آن 989033320.534957 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.25K است.