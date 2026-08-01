قیمت امروز Aeternity

قیمت لحظه‌ ای Aeternity (AE) در حال حاضر برابر با $ 0.00486662 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AE به USD برابر با $ 0.00486662 برای هر AE می‌ باشد.

توکن Aeternity در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,132,400 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 438.17M AE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AE در بازه‌ ای بین $ 0.00485529 (حداقل) و $ 0.00486688 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.69 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00246856 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -3.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 91.99 رسیده است.

اطلاعات بازار Aeternity (AE)

ارزش بازار $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M حجم (24 ساعته) $ 91.99$ 91.99 $ 91.99 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M سرمایه در گردش 438.17M 438.17M 438.17M عرضه کل 536,306,702.0 536,306,702.0 536,306,702.0

ارزش بازار فعلی Aeternity برابر است با $ 2.13M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 91.99. عرضه در گردش AE برابر است با 438.17M، و عرضه کل آن 536306702.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.61M است.