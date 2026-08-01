قیمت امروز Accelerando

قیمت لحظه‌ ای Accelerando (ACCELERANDO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ACCELERANDO به USD برابر با $ 0 برای هر ACCELERANDO می‌ باشد.

توکن Accelerando در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,579.36 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 978.57M ACCELERANDO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ACCELERANDO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ACCELERANDO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -10.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Accelerando (ACCELERANDO)

ارزش بازار $ 10.58K$ 10.58K $ 10.58K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.58K$ 10.58K $ 10.58K سرمایه در گردش 978.57M 978.57M 978.57M عرضه کل 978,565,539.987989 978,565,539.987989 978,565,539.987989

ارزش بازار فعلی Accelerando برابر است با $ 10.58K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ACCELERANDO برابر است با 978.57M، و عرضه کل آن 978565539.987989 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.58K است.