قیمت امروز YOUNES

قیمت لحظه‌ ای YOUNES (YOUNES) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YOUNES به USD برابر با $ 0 برای هر YOUNES می‌ باشد.

توکن YOUNES در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,222.01 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M YOUNES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YOUNES در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00815788 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YOUNES طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار YOUNES (YOUNES)

ارزش بازار $ 11.22K$ 11.22K $ 11.22K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.22K$ 11.22K $ 11.22K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,998,201.24 999,998,201.24 999,998,201.24

ارزش بازار فعلی YOUNES برابر است با $ 11.22K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YOUNES برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999998201.24 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.22K است.