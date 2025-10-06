Torum قیمت لحظه ای(TORUM)
+0.21%
-2.10%
-12.32%
-12.32%
قیمت لحظه ای Torum (TORUM) برابر است با $ 0.004117. در 24 ساعت گذشته، TORUM در بازه قیمتی حداقل $ 0.003967 تا حداکثر $ 0.004367 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TORUM برابر با $ 2.3939493863553967 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.002637578225314152 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، TORUM در یک ساعت گذشته +0.21%، در 24 ساعت گذشته -2.10% و در 7 روز گذشته -12.32% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
No.2290
BSC
ارزش بازار فعلی Torum برابر است با $ 799.09K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 116.19K. عرضه در گردش TORUM برابر است با 194.10M، و عرضه کل آن 800000000 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 3.29M است.
پیگیری تغییرات قیمت Torum برای دوره های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.00008797
|-2.10%
|30 روز
|$ -0.001414
|-25.57%
|60 روز
|$ -0.00174
|-29.71%
|90 روز
|$ -0.001667
|-28.83%
امروز، TORUM تغییر $ -0.00008797 (-2.10%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می دهد.
در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.001414 (-25.57%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه مدت توکن را نشان می دهد.
با گسترش بازه به 60 روز، TORUM تغییر $ -0.00174 (-29.71%) را تجربه کرده است که دید وسیع تری از عملکرد آن ارائه می دهد.
با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.001667 (-28.83%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می دهد.
می خواهید تاریخچه قیمت تمام وقت و تغییرات قیمت Torum (TORUM) را تجربه کنید؟
همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Torum را ببینید.
صرافی Torum یک صرافی دارایی دیجیتال دارای مجوز و کیف پول رمزارزی مجهز به ویزا است که برای کاربران روزمره طراحی شده است. بهعنوان اولین کیف پول رمزارزی مالزی، Torum به شما این امکان را می دهد که دارایی های دیجیتال خود را به صورت ایمن معامله، ذخیره و خرج کنید. چه برای هزینه های روزمره و چه برای سرمایه گذاری بلندمدت، Torum کریپتو را به اندازهی پول نقد ساده، قابل دسترس و آسان میسازد.
هم اکنون Torum در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Torum خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.
به علاوه، می توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ TORUM را بررسی کنید تا ببینید چگونه می توانید در دارایی های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Torum را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه های کارشناسان مطلع شوید.
منابع جامع ما به گونه ای طراحی شده اند که تجربه خرید Torum شما را روان و آموزنده می سازند و اطمینان می دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.
ارزش Torum (TORUM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از Torum (TORUM) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت Torum را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت Torum را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس Torum (TORUM) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TORUM بیشتر بدانید!
آیا به دنبال نحوه خرید Torum هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام به گام ما، می توانید به راحتی Torum را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل های دقیق و آموزش های ویدیویی را برای شما فراهم کرده ایم که نحوه ثبت نام در MEXC و استفاده از گزینه های مختلف پرداخت را به سادگی نشان می دهد.
برای درک عمیق تر Torum، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|10-27 16:29:31
|به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک میشود، به اوج قیمت جدید میرسد
|10-26 23:17:37
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر میرود، اتریوم از 4,000 دلار عبور میکند
|10-26 19:10:22
|به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنشها و آدرسهای معاملاتی x402 دهها برابر افزایش یافت
|10-25 15:47:08
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: آدرسهایی که بین 100 و 10,000 ETH نگهداری میکنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمعآوری کردهاند
|10-25 13:34:16
|به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
|10-25 06:10:28
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: تعداد بیتکوینهایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شدهاند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.
مقدار
1 TORUM = 0.004117 USD
کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --
محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند
ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات
ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند
بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز