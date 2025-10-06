TorumTORUM چیست

صرافی Torum یک صرافی دارایی دیجیتال دارای مجوز و کیف پول رمزارزی مجهز به ویزا است که برای کاربران روزمره طراحی شده است. به‌عنوان اولین کیف پول رمزارزی مالزی، Torum به شما این امکان را می‌ دهد که دارایی‌ های دیجیتال خود را به‌ صورت ایمن معامله، ذخیره و خرج کنید. چه برای هزینه‌ های روزمره و چه برای سرمایه‌ گذاری بلندمدت، Torum کریپتو را به اندازه‌ی پول نقد ساده، قابل دسترس و آسان می‌سازد. صرافی Torum یک صرافی دارایی دیجیتال دارای مجوز و کیف پول رمزارزی مجهز به ویزا است که برای کاربران روزمره طراحی شده است. به‌عنوان اولین کیف پول رمزارزی مالزی، Torum به شما این امکان را می‌ دهد که دارایی‌ های دیجیتال خود را به‌ صورت ایمن معامله، ذخیره و خرج کنید. چه برای هزینه‌ های روزمره و چه برای سرمایه‌ گذاری بلندمدت، Torum کریپتو را به اندازه‌ی پول نقد ساده، قابل دسترس و آسان می‌سازد.

هم اکنون Torum در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Torum خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ TORUM را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Torum را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Torum شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Torum (USD)

ارزش Torum (TORUM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Torum (TORUM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Torum را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Torum را بررسی کنید!

توکنومیکس Torum (TORUM)

درک، توکنومیکس Torum (TORUM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TORUM بیشتر بدانید!

نحوه خریدTorum (TORUM)

آیا به دنبال نحوه خرید Torum هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Torum را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TORUM به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Torum

برای درک عمیق‌ تر Torum، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Torum امروز Torum (TORUM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TORUM به واحد USD برابر است با 0.004117 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TORUM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.004117 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TORUM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Torum چقدر است؟ ارزش بازار TORUM برابر است با $ 799.09K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TORUM چقدر است؟ عرضه در گردش TORUM برابر است با 194.10M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TORUM چقدر بوده است؟ TORUM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.3939493863553967 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TORUM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TORUM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.002637578225314152 USD رسید. حجم معاملات TORUM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TORUM برابر است با $ 116.19K USD . آیا TORUM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TORUM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TORUM مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Torum (TORUM)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد