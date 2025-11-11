صرافی Torum یک صرافی دارایی دیجیتال دارای مجوز و کیف پول رمزارزی مجهز به ویزا است که برای کاربران روزمره طراحی شده است. به‌عنوان اولین کیف پول رمزارزی مالزی، Torum به شما این امکان را می‌ دهد که دارایی‌ های دیجیتال خود را به‌ صورت ایمن معامله، ذخیره و خرج کنید. چه برای هزینه‌ های روزمره و چه برای سرمایه‌ گذاری بلندمدت، Torum کریپتو را به اندازه‌ی پول نقد ساده، قابل دسترس و آسان می‌سازد.