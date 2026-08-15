قیمت امروز Nitro

قیمت لحظه‌ ای Nitro (NITRO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NITRO به USD برابر با $ 0 برای هر NITRO می‌ باشد.

توکن Nitro در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 343,248 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.00B NITRO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NITRO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NITRO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -11.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Nitro (NITRO)

ارزش بازار $ 343.25K$ 343.25K $ 343.25K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 343.25K$ 343.25K $ 343.25K سرمایه در گردش 420.00B 420.00B 420.00B عرضه کل 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Nitro برابر است با $ 343.25K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NITRO برابر است با 420.00B، و عرضه کل آن 420000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 343.25K است.