عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Dora Factory را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $0.01355 $0.01355 $0.01355 +0.29% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Dora Factory برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Dora Factory (DORAFACTORY) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Dora Factory احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.01355 برسد. پیش‌ بینی قیمت Dora Factory (DORAFACTORY) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Dora Factory احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.014227 برسد. پیش‌ بینی قیمت Dora Factory (DORAFACTORY) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت DORAFACTORY تا سال 2027 به حدود $ 0.014938 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Dora Factory (DORAFACTORY) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت DORAFACTORY تا سال 2028 به حدود $ 0.015685 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Dora Factory (DORAFACTORY) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی DORAFACTORY تا سال 2029 حدود $ 0.016470 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Dora Factory (DORAFACTORY) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی DORAFACTORY تا سال 2030 حدود $ 0.017293 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Dora Factory (DORAFACTORY) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Dora Factory احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.028169 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Dora Factory (DORAFACTORY) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Dora Factory احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.045885 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.01355 0.00%

2026 $ 0.014227 5.00%

2027 $ 0.014938 10.25%

2028 $ 0.015685 15.76%

2029 $ 0.016470 21.55%

2030 $ 0.017293 27.63%

2031 $ 0.018158 34.01%

2032 $ 0.019066 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.020019 47.75%

2034 $ 0.021020 55.13%

2035 $ 0.022071 62.89%

2036 $ 0.023175 71.03%

2037 $ 0.024333 79.59%

2038 $ 0.025550 88.56%

2039 $ 0.026828 97.99%

2040 $ 0.028169 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Dora Factory برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 0.01355 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 0.013551 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 0.013562 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 0.013605 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Dora Factory (DORAFACTORY) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای DORAFACTORY در October 28, 2025(امروز) ، 0.01355$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Dora Factory (DORAFACTORY) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای DORAFACTORY، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.013551$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Dora Factory (DORAFACTORY) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای DORAFACTORY، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.013562$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Dora Factory (DORAFACTORY) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای DORAFACTORY به میزان 0.013605$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Dora Factory قیمت فعلی $ 0.01355$ 0.01355 $ 0.01355 تغییر قیمت (24 ساعته) +0.29% ارزش بازار ---- -- سرمایه در گردش ---- -- حجم (24 ساعته) $ 53.58K$ 53.58K $ 53.58K حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای DORAFACTORY در حال حاضر $ 0.01355 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل +0.29% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 53.58K رسیده است. علاوه بر این، DORAFACTORY دارای عرضه در گردش حدود -- واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود -- برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای DORAFACTORY

قیمت تاریخی Dora Factory طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Dora Factory، قیمت فعلی Dora Factory برابر با 0.01355 USD است. عرضه در گردش Dora Factory(DORAFACTORY) برابر با 0.00 DORAFACTORY است که ارزش بازار آن را به $-- می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت -0.00% $ -0.000099 $ 0.01367 $ 0.01348

7 روز -0.02% $ -0.000299 $ 0.01397 $ 0.01288

30 روز -0.23% $ -0.004199 $ 0.01868 $ 0.01025 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Dora Factory حرکت قیمتی -0.000099$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر -0.00% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Dora Factory با بالاترین قیمت $0.01397 و پایین‌ ترین قیمت $0.01288 معامله شده است. تغییر قیمت آن -0.02% بوده است. این روند اخیر پتانسیل DORAFACTORY برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Dora Factory تغییر -0.23% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $-0.004199 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که DORAFACTORY ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت Dora Factory را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت DORAFACTORY

ماژول پیش‌ بینی قیمت Dora Factory (DORAFACTORY) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Dora Factory ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی DORAFACTORY را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Dora Factory در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده DORAFACTORY را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Dora Factory را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده DORAFACTORY ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت DORAFACTORY می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Dora Factory بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت DORAFACTORY مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت DORAFACTORY به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا DORAFACTORY ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود DORAFACTORY تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت DORAFACTORY در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Dora Factory (DORAFACTORY)، انتظار می‌ رود که قیمت DORAFACTORY تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک DORAFACTORY در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Dora Factory (DORAFACTORY) در حال حاضر $0.01355 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که DORAFACTORY تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی DORAFACTORY در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Dora Factory (DORAFACTORY) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد DORAFACTORY به حدود -- برسد. قیمت تخمینی DORAFACTORY در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Dora Factory (DORAFACTORY) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی DORAFACTORY در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Dora Factory (DORAFACTORY) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک DORAFACTORY در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Dora Factory (DORAFACTORY) در حال حاضر $0.01355 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که DORAFACTORY تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت DORAFACTORY برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Dora Factory (DORAFACTORY) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد DORAFACTORY به حدود -- برسد.