قیمت لحظه‌ ای Dante Games امروز برابر است با 0.02017 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DANTE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DANTE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Dante Games

Dante Games قیمت لحظه ای(DANTE)

قیمت لحظه‌ ای 1 DANTE به USD:

$0.02017
-1.32%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Dante Games (DANTE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:37:40 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Dante Games (DANTE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.02011
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.021
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.02011
$ 0.021
--
--
-0.15%

-1.32%

-0.60%

-0.60%

قیمت لحظه‌ ای Dante Games (DANTE) برابر است با $ 0.02017. در 24 ساعت گذشته، DANTE در بازه قیمتی حداقل $ 0.02011 تا حداکثر $ 0.021 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DANTE برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DANTE در یک ساعت گذشته -0.15%، در 24 ساعت گذشته -1.32% و در 7 روز گذشته -0.60% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Dante Games (DANTE)

--
$ 67.09K
$ 20.17M
--
1,000,000,000
IMMUTABLE

ارزش بازار فعلی Dante Games برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 67.09K. عرضه در گردش DANTE برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.17M است.

تاریخچه قیمت Dante Games (DANTE) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Dante Games برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0002698-1.32%
30 روز$ -0.00054-2.61%
60 روز$ -0.00433-17.68%
90 روز$ -0.00773-27.71%
تغییر قیمت امروز Dante Games

امروز، DANTE تغییر $ -0.0002698 (-1.32%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Dante Games

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00054 (-2.61%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Dante Games

با گسترش بازه به 60 روز، DANTE تغییر $ -0.00433 (-17.68%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Dante Games

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00773 (-27.71%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Dante Games (DANTE) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Dante Games را ببینید.

Dante GamesDANTE چیست

دانته گیمز (Dante Games) یک اکوسیستم بازی مبتنی بر هوش مصنوعی است که آینده گیم‌فای را از نو تعریف می‌کند. لایه هوش مصنوعی پیشرفته ما، عامل‌های هوشمند بازی، مسابقات پویای ورزش‌های الکترونیکی و ادغام یکپارچه بلاک‌چین را ارائه می‌دهد. ما بازی‌های با کیفیت AAA را با ابزارهای هوش مصنوعی نسل بعدی ترکیب می‌کنیم که به بازیکنان و توسعه‌دهندگان قدرت می‌دهد و جهانی از جهان‌های در حال تکامل و به هم پیوسته ایجاد می‌کند که در آن مهارت، استراتژی و جامعه، پاداش‌های واقعی را به ارمغان می‌آورند. این #GameFiReborn است - جنبشی که در آن هوش مصنوعی با بازی ترکیب می‌شود تا سرگرمی، رقابت و ارزش پایدار را آزاد کند.

هم اکنون Dante Games در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Dante Games خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ DANTE را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Dante Games را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Dante Games شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Dante Games (USD)

ارزش Dante Games (DANTE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Dante Games (DANTE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Dante Games را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Dante Games را بررسی کنید!

توکنومیکس Dante Games (DANTE)

درک، توکنومیکس Dante Games (DANTE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DANTE بیشتر بدانید!

نحوه خریدDante Games (DANTE)

آیا به دنبال نحوه خرید Dante Games هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Dante Games را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

DANTE به ارزهای محلی

1 Dante Games(DANTE) به VND
530.77355
1 Dante Games(DANTE) به AUD
A$0.0306584
1 Dante Games(DANTE) به GBP
0.0149258
1 Dante Games(DANTE) به EUR
0.0171445
1 Dante Games(DANTE) به USD
$0.02017
1 Dante Games(DANTE) به MYR
RM0.084714
1 Dante Games(DANTE) به TRY
0.8463332
1 Dante Games(DANTE) به JPY
¥3.06584
1 Dante Games(DANTE) به ARS
ARS$28.8967522
1 Dante Games(DANTE) به RUB
1.5982708
1 Dante Games(DANTE) به INR
1.7793974
1 Dante Games(DANTE) به IDR
Rp336.1665322
1 Dante Games(DANTE) به PHP
1.1930555
1 Dante Games(DANTE) به EGP
￡E.0.9570665
1 Dante Games(DANTE) به BRL
R$0.1083129
1 Dante Games(DANTE) به CAD
C$0.0280363
1 Dante Games(DANTE) به BDT
2.4684046
1 Dante Games(DANTE) به NGN
29.4022124
1 Dante Games(DANTE) به COP
$77.5768455
1 Dante Games(DANTE) به ZAR
R.0.3471257
1 Dante Games(DANTE) به UAH
0.8495604
1 Dante Games(DANTE) به TZS
T.Sh.49.8023521
1 Dante Games(DANTE) به VES
Bs4.29621
1 Dante Games(DANTE) به CLP
$18.93963
1 Dante Games(DANTE) به PKR
Rs5.6943944
1 Dante Games(DANTE) به KZT
10.8498464
1 Dante Games(DANTE) به THB
฿0.6583488
1 Dante Games(DANTE) به TWD
NT$0.6176054
1 Dante Games(DANTE) به AED
د.إ0.0740239
1 Dante Games(DANTE) به CHF
Fr0.0159343
1 Dante Games(DANTE) به HKD
HK$0.1565192
1 Dante Games(DANTE) به AMD
֏7.7515327
1 Dante Games(DANTE) به MAD
.د.م0.1859674
1 Dante Games(DANTE) به MXN
$0.3709263
1 Dante Games(DANTE) به SAR
ريال0.0756375
1 Dante Games(DANTE) به ETB
Br3.0549482
1 Dante Games(DANTE) به KES
KSh2.6075776
1 Dante Games(DANTE) به JOD
د.أ0.01430053
1 Dante Games(DANTE) به PLN
0.0732171
1 Dante Games(DANTE) به RON
лв0.0879412
1 Dante Games(DANTE) به SEK
kr0.1887912
1 Dante Games(DANTE) به BGN
лв0.0336839
1 Dante Games(DANTE) به HUF
Ft6.7232661
1 Dante Games(DANTE) به CZK
0.4207462
1 Dante Games(DANTE) به KWD
د.ك0.00617202
1 Dante Games(DANTE) به ILS
0.0655525
1 Dante Games(DANTE) به BOB
Bs0.1395764
1 Dante Games(DANTE) به AZN
0.034289
1 Dante Games(DANTE) به TJS
SM0.1865725
1 Dante Games(DANTE) به GEL
0.0548624
1 Dante Games(DANTE) به AOA
Kz18.4537347
1 Dante Games(DANTE) به BHD
.د.ب0.00758392
1 Dante Games(DANTE) به BMD
$0.02017
1 Dante Games(DANTE) به DKK
kr0.129088
1 Dante Games(DANTE) به HNL
L0.5314795
1 Dante Games(DANTE) به MUR
0.9173316
1 Dante Games(DANTE) به NAD
$0.3473274
1 Dante Games(DANTE) به NOK
kr0.2010949
1 Dante Games(DANTE) به NZD
$0.0348941
1 Dante Games(DANTE) به PAB
B/.0.02017
1 Dante Games(DANTE) به PGK
K0.084714
1 Dante Games(DANTE) به QAR
ر.ق0.0734188
1 Dante Games(DANTE) به RSD
дин.2.0276901
1 Dante Games(DANTE) به UZS
soʻm245.9755704
1 Dante Games(DANTE) به ALL
L1.6771355
1 Dante Games(DANTE) به ANG
ƒ0.0361043
1 Dante Games(DANTE) به AWG
ƒ0.036306
1 Dante Games(DANTE) به BBD
$0.04034
1 Dante Games(DANTE) به BAM
KM0.0338856
1 Dante Games(DANTE) به BIF
Fr60.02592
1 Dante Games(DANTE) به BND
$0.0260193
1 Dante Games(DANTE) به BSD
$0.02017
1 Dante Games(DANTE) به JMD
$3.2342595
1 Dante Games(DANTE) به KHR
81.3304825
1 Dante Games(DANTE) به KMF
Fr8.53191
1 Dante Games(DANTE) به LAK
438.4782521
1 Dante Games(DANTE) به LKR
රු6.1361174
1 Dante Games(DANTE) به MDL
L0.3416798
1 Dante Games(DANTE) به MGA
Ar90.448331
1 Dante Games(DANTE) به MOP
P0.16136
1 Dante Games(DANTE) به MVR
0.308601
1 Dante Games(DANTE) به MWK
MK35.0173387
1 Dante Games(DANTE) به MZN
MT1.2890647
1 Dante Games(DANTE) به NPR
रु2.8476006
1 Dante Games(DANTE) به PYG
143.04564
1 Dante Games(DANTE) به RWF
Fr29.26667
1 Dante Games(DANTE) به SBD
$0.1659991
1 Dante Games(DANTE) به SCR
0.2757239
1 Dante Games(DANTE) به SRD
$0.8045813
1 Dante Games(DANTE) به SVC
$0.1764875
1 Dante Games(DANTE) به SZL
L0.3473274
1 Dante Games(DANTE) به TMT
m0.0707967
1 Dante Games(DANTE) به TND
د.ت0.05885606
1 Dante Games(DANTE) به TTD
$0.1369543
1 Dante Games(DANTE) به UGX
Sh70.27228
1 Dante Games(DANTE) به XAF
Fr11.33554
1 Dante Games(DANTE) به XCD
$0.054459
1 Dante Games(DANTE) به XOF
Fr11.33554
1 Dante Games(DANTE) به XPF
Fr2.05734
1 Dante Games(DANTE) به BWP
P0.2692695
1 Dante Games(DANTE) به BZD
$0.0405417
1 Dante Games(DANTE) به CVE
$1.9143347
1 Dante Games(DANTE) به DJF
Fr3.57009
1 Dante Games(DANTE) به DOP
$1.2918885
1 Dante Games(DANTE) به DZD
د.ج2.6225034
1 Dante Games(DANTE) به FJD
$0.0455842
1 Dante Games(DANTE) به GNF
Fr175.37815
1 Dante Games(DANTE) به GTQ
Q0.1545022
1 Dante Games(DANTE) به GYD
$4.2231946
1 Dante Games(DANTE) به ISK
kr2.46074

منابع Dante Games

برای درک عمیق‌ تر Dante Games، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Dante Games
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Dante Games

امروز Dante Games (DANTE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DANTE به واحد USD برابر است با 0.02017 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DANTE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DANTE نسبت به USD برابر است با $ 0.02017. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Dante Games چقدر است؟
ارزش بازار DANTE برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DANTE چقدر است؟
عرضه در گردش DANTE برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DANTE چقدر بوده است؟
DANTE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DANTE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DANTE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات DANTE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DANTE برابر است با $ 67.09K USD.
آیا DANTE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DANTE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DANTE مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Dante Games (DANTE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب DANTE به USD

مقدار

1 DANTE = 0.02017 USD

معامله DANTE

