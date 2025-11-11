دانته گیمز (Dante Games) یک اکوسیستم بازی مبتنی بر هوش مصنوعی است که آینده گیم‌فای را از نو تعریف می‌کند. لایه هوش مصنوعی پیشرفته ما، عامل‌های هوشمند بازی، مسابقات پویای ورزش‌های الکترونیکی و ادغام یکپارچه بلاک‌چین را ارائه می‌دهد. ما بازی‌های با کیفیت AAA را با ابزارهای هوش مصنوعی نسل بعدی ترکیب می‌کنیم که به بازیکنان و توسعه‌دهندگان قدرت می‌دهد و جهانی از جهان‌های در حال تکامل و به هم پیوسته ایجاد می‌کند که در آن مهارت، استراتژی و جامعه، پاداش‌های واقعی را به ارمغان می‌آورند. این #GameFiReborn است - جنبشی که در آن هوش مصنوعی با بازی ترکیب می‌شود تا سرگرمی، رقابت و ارزش پایدار را آزاد کند.