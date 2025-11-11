اقتصاد توکنی Dante Games (DANTE)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Dante Games (DANTE)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت Dante Games (DANTE)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات Dante Games (DANTE).
دانته گیمز (Dante Games) یک اکوسیستم بازی مبتنی بر هوش مصنوعی است که آینده گیمفای را از نو تعریف میکند. لایه هوش مصنوعی پیشرفته ما، عاملهای هوشمند بازی، مسابقات پویای ورزشهای الکترونیکی و ادغام یکپارچه بلاکچین را ارائه میدهد. ما بازیهای با کیفیت AAA را با ابزارهای هوش مصنوعی نسل بعدی ترکیب میکنیم که به بازیکنان و توسعهدهندگان قدرت میدهد و جهانی از جهانهای در حال تکامل و به هم پیوسته ایجاد میکند که در آن مهارت، استراتژی و جامعه، پاداشهای واقعی را به ارمغان میآورند. این #GameFiReborn است - جنبشی که در آن هوش مصنوعی با بازی ترکیب میشود تا سرگرمی، رقابت و ارزش پایدار را آزاد کند.
توکنومیکس Dante Games (DANTE): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Dante Games (DANTE) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای DANTE که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های DANTE که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی DANTE را درک کردید، قیمت زنده توکن DANTE را بررسی کنید!
نحوه خرید DANTE
آیا علاقه مند به اضافه کردن Dante Games (DANTE) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش های مختلفی برای خرید DANTE، از جمله کارت های اعتباری، حواله های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می کند.
تاریخچه قیمت Dante Games (DANTE)
تحلیل تاریخچه قیمت DANTE به کاربران کمک می کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده های تاریخی بخش مهمی از پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.
پیش بینی قیمت DANTE
میخواهید بدانید که DANTE به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت DANTE ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟
پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه ای، MEXC ساده ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
خرید Dante Games (DANTE)
مقدار
1 DANTE = 0.01709 USD
معامله Dante Games (DANTE)
محبوب ترین ها
محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند
بیشترین حجم
ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات
به تازگی اضافه شده
ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند
بیشترین رشدها
برترین رشدهای 24 ساعته در بازار رمزارز؛ ارزهایی که هر معامله گر باید زیر نظر داشته باشد