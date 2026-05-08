قیمت امروز Chips

قیمت لحظه‌ ای Chips (CHIPS) در حال حاضر برابر با $ 0.00001777 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.62% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHIPS به USD برابر با $ 0.00001777 برای هر CHIPS می‌ باشد.

توکن Chips در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,544.26 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 933.53M CHIPS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHIPS در بازه‌ ای بین $ 0.00001649 (حداقل) و $ 0.00001798 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00047995 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00000767 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHIPS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.63% و در هفت روز اخیر به میزان +28.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Chips (CHIPS)

ارزش بازار $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K سرمایه در گردش 933.53M 933.53M 933.53M عرضه کل 933,530,391.09351 933,530,391.09351 933,530,391.09351

