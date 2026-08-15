قیمت امروز 8 Ball

قیمت لحظه‌ ای 8 Ball (SN125) در حال حاضر برابر با $ 0.642949 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN125 به USD برابر با $ 0.642949 برای هر SN125 می‌ باشد.

توکن 8 Ball در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,908,587 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.97M SN125 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN125 در بازه‌ ای بین $ 0.636743 (حداقل) و $ 0.710055 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.62 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00913542 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN125 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.92% و در هفت روز اخیر به میزان -0.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 275.92K رسیده است.

اطلاعات بازار 8 Ball (SN125)

ارزش بازار $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M حجم (24 ساعته) $ 275.92K$ 275.92K $ 275.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M سرمایه در گردش 2.97M 2.97M 2.97M عرضه کل 2,968,495.148507168 2,968,495.148507168 2,968,495.148507168

ارزش بازار فعلی 8 Ball برابر است با $ 1.91M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 275.92K. عرضه در گردش SN125 برابر است با 2.97M، و عرضه کل آن 2968495.148507168 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.91M است.