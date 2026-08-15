قیمت امروز 01

قیمت لحظه‌ ای 01 (01) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 01 به USD برابر با $ 0 برای هر 01 می‌ باشد.

توکن 01 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 48,233 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 450.00M 01 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 01 در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 01 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 25.04 رسیده است.

اطلاعات بازار 01 (01)

ارزش بازار $ 48.23K$ 48.23K $ 48.23K حجم (24 ساعته) $ 25.04$ 25.04 $ 25.04 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 107.18K$ 107.18K $ 107.18K سرمایه در گردش 450.00M 450.00M 450.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی 01 برابر است با $ 48.23K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 25.04. عرضه در گردش 01 برابر است با 450.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 107.18K است.