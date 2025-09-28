نحوه مشاهده دارایی‌ های حساب‌ های فیوچرز MEXC و پوزیشن های باز برای بهبود معاملات

معاملات فیوچرز رمزارزها طی سال های اخیر به دلیل انعطاف پذیری بالا و تنوع گسترده جفت ارزهای معاملاتی، توجه بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. در این میان، فیوچرز MEXC جایگاه ویژه ای در میان معامله گران دارد؛ چرا که این پلتفرم با ارائه بیش از 1,300 جفت ارز معاملاتی و کارمزدهای فوق العاده پایین — کارمزد میکر تا 0% و کارمزد تیکر تا حداقل 0.02% — توانسته است محبوبیت قابل توجهی کسب کند.
با این حال، باید به خاطر داشت که معاملات فیوچرز همواره با ریسک های قابل توجهی همراه است. بنابراین، هنگام فعالیت در MEXC، داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک هوشمندانه ضروری است. از مهم ترین اقداماتی که می تواند بازدهی معاملات را افزایش داده و از بروز زیان های سنگین جلوگیری کند، پایش مستمر دارایی های حساب و وضعیت پوزیشن های باز بهصورت لحظه ای است. این رویکرد به معاملهگران کمک میکند تا کنترل بیشتری بر ریسک های بالقوه داشته باشند و تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند.
کاربران میتوانند داراییهای قابل استفاده خود را در بخش "موجودی قابل دسترس" در رابط کاربری معاملات فیوچرز مشاهده کنند.
کاربران همچنین می توانند دارایی های خود را از مسیر دارایی ← فیوچرز مشاهده کنند.
کاربران میتوانند در بخش پایینی صفحه معاملات فیوچرز، جزئیات مربوط به پوزیشنهای باز خود را مشاهده کنند. اطلاعات اصلی که در این بخش نمایش داده میشود شامل موارد زیر است:
اندازه پوزیشن: حجم قرارداد یا تعداد توکنهایی که در معامله درگیر هستند
قیمت تقریبی لیکوئید شدن: قیمتی که در صورت رسیدن بازار به آن، پوزیشن بهصورت خودکار بسته میشود
سود و زیان تحققنیافته: میزان سود یا زیانی که کاربر تا این لحظه در پوزیشن باز خود دارد، پیش از آنکه پوزیشن بسته شود
همچنین، کاربران میتوانند در این قسمت میزان مارجین پوزیشن خود را افزایش دهند تا ریسک لیکوئید شدن کاهش یابد.
علاوه بر این، این صفحه امکان مشاهده تمام پوزیشنهای باز در همه جفتارزهای معاملاتی را فراهم میکند تا کاربر بتواند نمایی کلی از وضعیت معاملات خود داشته باشد.
قراردادهای فیوچرز دائمی (Perpetual Futures):
قراردادهای فیوچرز دائمی یا Perpetual Futures Contracts شکل تکامل یافته ای از قراردادهای فیوچرز سنتی هستند که تاریخ سررسید مشخصی ندارند. این بدان معناست که پوزیشن تا زمانی که به دلیل لیکوئید شدن اجباری بسته نشود، به صورت نامحدود باز باقی می ماند.
قیمت شاخص (Index Price):
قیمت شاخص، میانگینی وزنی از قیمت رمزارزها در صرافیهای معتبر است که به عنوان مرجع محاسبه میشود. در صفحه فعلی، قیمت شاخص BTC نمایش داده میشود که از داده های صرافیهای Bybit، HTX و MEXC استخراج و محاسبه میگردد.
قیمت منصفانه (Fair Price):
قیمت منصفانه یا Fair Price، قیمتی لحظه ای است که با در نظر گرفتن قیمت شاخص و قیمت بازار محاسبه میشود. این قیمت برای محاسبه سود و زیان شناور (Floating PNL) و همچنین تعیین سطح لیکوئید شدن پوزیشن مورد استفاده قرار میگیرد. ممکن است قیمت منصفانه با آخرین قیمت بازار تفاوت داشته باشد تا از دستکاری قیمتی جلوگیری شود.
اندازه قرارداد (Size - 1 Cont):
این مفهوم نشان دهنده ارزش هر قرارداد در معاملات فیوچرز است:
بهعنوان مثال: در فیوچرز بیت کوین، 1 قرارداد = 0.0001 BTC است.
حداقل تغییر قیمت (Minimum Price Change):
حداقل دامنه نوسان قیمتی هر قرارداد در معاملات فیوچرز. به عنوان نمونه، حداقل تغییر قیمت برای BTC برابر با 0.1 است.
حداقل مقدار سفارش (Minimum Order Amount):
حداقل حجمی که می توان برای هر سفارش تعیین کرد. به عنوان مثال، حداقل مقدار قابل معامله BTC برابر با 0.0001 BTC است.
سقف و کف قیمت سفارش محدود (Limit Order Price Cap / Floor Ratio):
قیمت سفارش خرید محدود باید کمتر یا مساوی (1 + نسبت قیمت سقف) × قیمت شاخص باشد. قیمت سفارش فروش محدود باید بالاتر یا مساوی (1 - نسبت قیمت کف) × قیمت شاخص باشد.
حداکثر تعداد سفارشات باز (Maximum Open Order Quantity):
حداکثر تعداد سفارشات باز سفارش محدود که می توان برای هر جفت ارز معاملاتی ثبت کرد.
محافظت قیمتی (Price Protection):
در صورت فعالسازی این ویژگی، اگر سفارشهای حد ضرر یا حد سود (TP/SL) به قیمت تریگر برسند اما اختلاف بین آخرین قیمت بازار و قیمت منصفانه بیش از حد تعیین شده باشد، اجرای سفارش رد میشود. این ویژگی تنها پس از فعال سازی اعمال میگردد و بر سفارش های گذشته تأثیری ندارد.
مارجین اولیه (Initial Margin):
حداقل وجه تضمینی موردنیاز برای باز کردن یک پوزیشن جدید.
نرخ مارجین اولیه (Initial Margin Rate):
این نرخ برابر است با: ارزش پوزیشن در زمان باز شدن ÷ مارجین پوزیشن. این مقدار رابطه مستقیم با ضریب اهرم (Leverage Multiplier) دارد.
مارجین نگهداری (Maintenance Margin):
حداقل وجه تضمینی برای حفظ پوزیشن باز.
در صورتی که مارجین پوزیشن از این سطح پایینتر بیاید، پوزیشن بهصورت خودکار لیکوئید یا کاهش داده میشود.
فرمول محاسبه:
مارجین سود نگهداری = ارزش اسمی پوزیشن × نرخ مارجین سود نگهداری
محدودیت ریسک (Risk Limit):
صرافی MEXC از یک مدل لایهبندی شده مارجین برای مدیریت ریسک استفاده میکند. هرچه اندازه پوزیشن بزرگ تر باشد، ضریب اهرم کمتری در دسترس خواهد بود. کاربران می توانند اهرم را بهصورت دستی تنظیم کنند و نرخ مارجین اولیه نیز بر اساس اهرم انتخابی محاسبه میشود.
نرخ تأمین مالی (Funding Rate):
نرخ تأمین مالی بر اساس اختلاف قیمت میان بازار فیوچرز دائمی و بازار اسپات تعیین میشود.
سود و زیان تحققنیافته (Unrealized PNL):
میزان سود یا زیان پوزیشن باز قبل از بسته شدن:
سود و زیان تحققیافته (PNL):
میزان سود یا زیان پوزیشن پس از بسته شدن:
حجم سفارش و حجم تکمیلشده (Amount & Filled Amount):
در معاملات فیوچرز، مقدار به حجم معاملاتی موردنظر کاربر پیش از ثبت سفارش اشاره دارد؛ یعنی مقداری که کاربر قصد دارد خرید یا فروش کند. زمانی که کاربر سفارش های بزرگ ثبت میکند، معمولاً این سفارش به صورت چند سفارش کوچک تر تقسیم می شود و این سفارش های جزئی به ترتیب و به صورت مرحله ای تکمیل میگردند. در مقابل، مقدار تکمیل شده به حجم واقعی معامله شده اشاره دارد؛ یعنی بخشی از سفارش که تاکنون انجام شده است. هنگامی که مقدار و مقدار تکمیل شده با یکدیگر برابر شوند، به این معناست که سفارش به طور کامل تکمیل شده است.
قیمت سفارش و قیمت تکمیل شده (Order Price and Filled Price):
در معاملات فیوچرز، قیمت سفارش به قیمت موردنظر کاربر برای انجام معامله اشاره دارد؛ یعنی قیمتی که هنگام ثبت سفارش وارد میشود:
زمانی که کاربر یک سفارش بزرگ ثبت میکند، معمولاً این سفارش به چند سفارش کوچکتر تقسیم شده و بهصورت مرحلهای تکمیل میشود. به دلیل نوسانات بازار، قیمت واقعی پر شدن هر بخش میتواند متفاوت باشد.
در مقابل، قیمت تکمیل شده به میانگین قیمتهای واقعی اجرای سفارش اشاره دارد؛ یعنی میانگینی از تمام قیمتهایی که سفارشهای جزئی در آن تکمیل شدهاند.
میانگین قیمت ورود:
میانگین هزینه ای است که برای باز کردن یک پوزیشن صرف شده است. به عبارت دیگر، نشان می دهد کاربر به طور متوسط با چه قیمتی وارد پوزیشن معاملاتی شده است.
میانگین قیمت خروج:
میانگین قیمتی که تمامی پوزیشن های بسته شده در آن تسویه شدهاند. این شاخص مبنایی برای ارزیابی کارایی استراتژی خروج محسوب می شود.
سود و زیان تحققیافته:
تمامی سودها و زیانهای قطعیشده یک پوزیشن را نشان میدهد. این مقدار شامل موارد زیر است:
نکته: بخشهایی از کارمزد که با کوپنها یا MX تسویه شدهاند در این محاسبه لحاظ نمی شوند.
ارزش خالص کل:
موجودی کیف پول + سود و زیان تحقق نیافته.
موجودی کیف پول:
کل انتقالهای ورودی - کل انتقالهای خروجی + سود و زیان تحقق یافته.
