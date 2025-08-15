USDT-M در مقابل Coin-M فیوچرز | راهنمای کامل انواع فیوچرز در MEXC

در دنیای معاملات فیوچرز ارز دیجیتال، فیوچرز USDT-M و فیوچرز Coin-M دو نوع رایج و متمایز هستند. برای تریدرها، درک تفاوت این دو، نحوه شروع کار و انتخاب گزینه مناسب، کلید موفقیت در معاملات است.





فیوچرز USDT-M که با نام فیوچرز خطی نیز شناخته میشوند، قراردادهایی هستند که بر اساس استیبل کوین هایی مانند USDT قیمت گذاری و تسویه میشوند. در MEXC، تمامی فیوچرزهای USDT-M با USDT تسویه میشوند. بزرگ ترین مزیت این نوع فیوچرز این است که سود و زیان بر اساس USDT محاسبه میشود، که محاسبه سود به صورت معادل فیات را آسان کرده و برای مبتدیان قابل درکتر است.





فیوچرز Coin-M که با نام فیوچرز معکوس نیز شناخته میشوند، قراردادهایی هستند که با ارزهای دیجیتال مانند BTC، ETH و XRP تسویه میشوند و نیازی به نگهداری استیبل کوین به عنوان مارجین ندارند. MEXC در حال حاضر چندین فیوچرز Coin-M مانند BTC و ETH ارائه میدهد. بزرگترین مزیت این نوع فیوچرز، بهره وری بهتر از سرمایه است، زیرا کاربران میتوانند تنها با نگهداری ارز دیجیتال، وارد معاملات فیوچرز شوند.









Typeنوع USDT-M فیوچرز Coin-M فیوچرز نام رایج فیوچرز خطی فیوچرز معکوس واحد تسویه USDT ارزهای دیجیتال (مانند BTC و ETH) مارجین USDT ارزهای دیجیتال (مانند BTC و ETH) مدت زمان نگهداری بدون محدودیت بدون محدودیت حالت مارجین ایزوله/کراس ایزوله/کراس





از جدول بالا مشخص است که تفاوت های واضحی در واحد تسویه و مارجین بین فیوچرز USDT-M و Coin-M وجود دارد، در حالی که دوره نگهداری و حالت مارجین در هر دو یکسان است؛ این موضوع گزینه های متنوعی را برای تریدرها فراهم میکند.









فیوچرز USDT-M و Coin-M هر کدام مزایای منحصر به فرد خود را دارند. توصیه میشود تریدرها بر اساس وضعیت دارایی های خود، تحلیل بازار و اهداف سرمایهگذاریشان تصمیمگیری کنند.





فیوچرز Coin-M برای دارندگان ارز دیجیتال جذاب تر است زیرا میتوانند بدون نیاز به تبدیل دارایی های خود به USDT، در بازار فیوچرز Coin-M مکسی معامله و هج کنند. این یعنی کاربران نیازی ندارند در شرایط نامطلوب بازار، ارزهای دیجیتال خود را با قیمت پایین بفروشند و از ضررهای احتمالی ناشی از تبدیلها جلوگیری میکنند.





وقتی بازار صعودی است، سرمایه گذاران تمایل دارند دارایی های کریپتویی خود را نگه دارند تا بیشترین بازده را کسب کنند. از آنجا که فیوچرز Coin-M به صورت کوین تسویه میشود، هر سودی به شکل دارایی بلند مدت کریپتو باقی میماند. این روش راهی عالی برای افزایش دارایی های ارز دیجیتال مورد علاقه کاربران در بلند مدت است و به اهداف افزایش ارزش و حفظ سرمایه کمک میکند.









اگر بهجز USDT دارایی دیجیتال دیگری ندارید، ممکن است تمایل داشته باشید معاملات فیوچرز با مارجین USDT را انتخاب کنید. بازار فیوچرز مارجین USDT در MEXC صدها جفت معاملاتی با اهرم تا 500 برابر ارائه میدهد که به تریدرها امکان میدهد با استفاده هوشمندانه از اهرم، بازده خود را به حداکثر برسانند.









در پلتفرم MEXC، تریدرها میتوانند به راحتی سفارش های فیوچرز USDT-M یا Coin-M را انتخاب و تنظیم کنند. در حال حاضر، پلتفرم صدها جفت فیوچرز USDT-M و همچنین فیوچرزهایی با مارجین BTC و ETH برای انتخاب شما ارائه میدهد.









در وب سایت MEXC، دو روش برای انتخاب بین فیوچرز USDT-M و Coin-M وجود دارد.





1) در نوار بالای صفحه، گزینه فیوچرز را انتخاب کرده و سپس بین USDT-M یا Coin-M یکی را برگزینید تا به صفحه معامله منتقل شوید.





2) اگر هم اکنون در صفحه معاملات فیوچرز هستید، میتوانید با استفاده از دکمه [▼] کنار جفت معاملاتی، بین USDT-M و Coin-M جابجا شده و گزینه مورد نظر را از فهرست کشویی انتخاب کنید.













اپلیکیشن MEXC را باز کنید و در پایین صفحه روی فیوچرز ضربه بزنید. در بالای صفحه فیوچرز، میتوانید بین USDT-M یا Coin-M یکی را انتخاب کنید.

















فیوچرز Coin-M به دلیل نوسانات قیمت ارز دیجیتال، " ریسک دوگانه" دارد ولی پتانسیل سود بالاتری هم ارائه میدهد. فیوچرز USDT-M برای کنترل ریسک مناسب تر است و داده های سود و زیان واضح تری دارد.









بله، می توانید جفت های معاملاتی را آزادانه انتخاب کنید. اما نمیتوانید پوزیشن های باز را بین این دو نوع تبدیل کنید و باید پوزیشن را بسته و دوباره به صورت دستی باز کنید.





فیوچرز USDT-M و Coin-M هر کدام مزایای خود را دارند. پلتفرم معاملات فیوچرز MEXC گزینه های انعطاف پذیری ارائه میدهد. درک و استفاده مؤثر از این دو نوع فیوچرز به شما کمک میکند در بازار پرنوسان بازدهی پایدارتری کسب کنید.





