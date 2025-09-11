چرا MEXC فیوچرز را انتخاب کنیم؟





معاملات فیوچرز که با اهرم بالا و بازده بالا مشخص می شود، توجه سرمایه گذاران بی شماری را به خود جلب کرده است. برای شروع معاملات فیوچرز، اولین قدم این است که صرافی مناسب را برای شروع سفر معاملاتی فیوچرز خود انتخاب کنید. MEXC مزایایی از جمله پایین ترین نرخ کارمزد معاملاتی در بازار، عمق معاملات عالی، امنیت و ثبات بالا، قوانین معاملاتی انعطافپذیر و لیکوئیدیتی پیشرو در بازار را ارائه میدهد که آن را به انتخاب ایدهآلی برای کاربرانی که در معاملات فیوچرز شرکت میکنند تبدیل میکند.









می توانید معاملات فیوچرز را در MEXC به عنوان میکر یا تیکر معامله کنید.





میکر: یک میکر سفارش هایی را با قیمت و مقدار مشخصی ثبت می کند و منتظر میماند تا سایر کاربران آن ها را مطابقت دهند. سفارش های میکر نقدینگی را به بازار می افزایند.





تیکر: یک تیکر به طور فعال محدودیت های موجود یا سفارشات بازار را برای اجرای مستقیم مطابقت می دهد. سفارش های تیکر لیکوئیدیتی را از بازار مصرف می کند.









پلتفرم MEXC کمترین نرخ کارمزدها را در بازار ارائه میدهد. در معاملات فیوچرز دائمی MEXC، نرخ کارمزد میکر برابر با 0% و نرخ کارمزد تیکر برابر با 0.02% است. علاوه بر این، میتوانید با واریز MX به حساب فیوچرز خود، کارمزدهای تیکر را جبران کرده و از 20% تخفیف اضافی بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر درباره نرخ های کارمزد MEXC، میتوانید به کارمزدهای مرتبط با MEXC مراجعه کنید.





شایان ذکر است که MEXC نیز کمترین نرخ کارمزد را برای معاملات اسپات در بازار ارائه می دهد. در معاملات اسپات، نرخ کارمزد میکر 0% است در حالی که نرخ کارمزد تیکر 0.05% است. می توانید آخرین نرخ های کارمزد را در صفحه زیر بررسی کنید: https://www.mexc.com/fee . نرخ‌ های کارمزد ممکن است بر اساس کشور یا منطقه متفاوت باشند. لطفاً به نرخ‌ های نمایش داده‌ شده در صفحه نرخ‌ های کارمزد مراجعه کنید.









از زمان تاسیس، صرافی MEXC همواره پیشگام در شناسایی و لیست کردن پروژه های برتر و با کیفیت بوده و توانسته است تحسین بی وقفهی کاربران را به خود جلب کند. با سال ها تجربه در صنعت ارزهای دیجیتال و داشتن شهرتی برجسته، این صرافی توانسته بیش از 30 میلیون کاربر را از سرتاسر جهان جذب کند و تبدیل به انتخاب اول برای معامله گران تازه کار و با تجربه شده است. MEXC با پوشش معاملاتی گسترده در بیش از 170 کشور و منطقه، به کاربران خود فرصتی عالی برای معامله در بازارهای جهانی فراهم می آورد. پایگاه کاربری قوی فیوچرز در MEXC تضمین کننده عمق بازار بی نظیر، دفتر سفارش متعادل و قیمت گذاری شفاف است. بر اساس داده های معاملات فیوچرز این صرافی در زمان نگارش این مقاله، حجم معاملات در 24 ساعت گذشته از 40.99 میلیارد دلار فراتر رفته است. این ویژگی منحصر به فرد، به کاربران این اطمینان را می دهد که در هر شرایط بازار، از قابلیت های معاملاتی روان و بدون ریسکهای نقدینگی غیرمنتظره برخوردار خواهند بود.

(توجه: دادهها تا تاریخ 12 نوامبر 2024.)









علاوه بر این، فیوچرز MEXC با ارائه مجموعه ای گسترده از انواع ارزهای دیجیتال، از جمله USDT-M فیوچرز، متاورس، لایه 2، NFT، میم، دیفای و بسیاری دیگر، تجربهای متنوع و پر از فرصتهای سود آور را برای کاربران خود فراهم میآورد. این تنوع ارزهای دیجیتال به معامله گران امکان میدهد تا در یک محیط معاملاتی پویاتر و پر از انتخابهای نوآورانه فعالیت کنند.









سیستم معاملاتی MEXC دارای معماری چندلایه و چندخوشهای است که توسط یک موتور معاملاتی با عملکرد بالا و توسعهیافته توسط کارشناسان دارای دانش تخصصی در فناوری بانکی پشتیبانی میشود. این سیستم قادر است تا 1.4 میلیون تراکنش در ثانیه را پردازش کند، که کارایی و عملکرد پیشرو را به همراه دارد.





احراز هویت دو مرحلهای و علاوه بر این، MEXC به عنوان امنترین پلتفرم معاملاتی، همواره اولویت بالایی برای حفاظت از اطلاعات و داراییهای کاربران قائل است. این صرافی با بهرهگیری از تدابیر امنیتی پیشرفته، از جمله تأیید هویت کدهای ضد فیشینگ ، سطح بالایی از ایمنی را برای کاربران خود فراهم میآورد.









قوانین معاملات فیوچرز در MEXC با انعطافپذیری بی نظیر خود، به کاربران این امکان را می دهد که اهرم معاملاتی خود را از 1x تا 500x تنظیم کنند، تا مطابق با استراتژیهای خاص خود، بهینه ترین تجربه معاملاتی را داشته باشند. فیوچرز دائمی USDT-M از حداکثر اهرم 500 برابری پشتیبانی میکند، در حالی که معاملات فیوچرز دائمی Coin-M امکان استفاده از اهرم تا 200 برابر را فراهم میآورد.





در حین انجام معاملات فیوچرز در MEXC، کاربران قادرند از مجموعه ای کامل از انواع سفارشات استفاده کنند، از جمله سفارش های لیمیت، سفارش های مارکت، سفارش های فعال سازی، سفارش های تریلینگ استاپ، سفارش های post-only و بسیاری دیگر.





در مورد سیستم مارجین، کاربران این امکان را دارند که بین حالت مارجین کراس و حالت مارجین ایزوله انتخاب کنند. برای آشنایی با تفاوتهای حالتهای مارجین کراس و ایزوله، میتوانید به حالتهای معاملات فیوچرز MEXC مراجعه کنید. علاوه بر این، MEXC از حالت هج نیز پشتیبانی میکند، که به کاربران امکان میدهد همزمان موقعیتهای لانگ و شورت برای یک قرارداد داشته باشند، با اهرم جداگانه برای هر جهت. هنگام نگه داشتن پوزیشن ها در حالت هج، پوزیشن ها باید مطابق با سطح محدودیت ریسک، مارجین مربوطه را اشغال کنند.









پلتفرم MEXC با ارائه لیکوئیدیتی پیشرو در صنعت، با دفتر سفارشات عمیق، سفارشهای خرید و فروش مکرر و حجم بالای معاملات، به معاملهگران این امکان را میدهد که به سرعت وارد و خارج از پوزیشن ها شوند. طبق گزارشهای معتبر آژانسهای داده شخص ثالث مانند TokenInsight و Simplicity Group، عمق معاملات فیوچرز در MEXC در هر دو سطح 0.05% و 0.1% از 100 میلیون دلار فراتر میرود و به طور مداوم در صدر بازار قرار دارد.





همچنین، عمق بازار اسپات در MEXC نیز مزایای قابل توجهی را برای کاربران به ارمغان میآورد و موجب میشود که هر معاملهای در این پلتفرم به راحتی و با کمترین تأثیر بر قیمتها انجام شود. از نظر لغزش، MEXC کمترین میزان لغزش را در سفارشات فروش فیوچرز با حجمهای 1 و 5 میلیون دلار ارائه میدهد و این مزیت به وضوح در معاملات اسپات نیز قابل مشاهده است. پلتفرم MEXC همچنین برتری قابل توجهی در کارمزدها دارد و کارمزدهای میکر صفر را برای کاربران عادی ارائه میدهد، که این امر به شدت رقابتپذیری این پلتفرم را در بازار افزایش میدهد و تجربهای سودآورتر و بهینهتر را برای کاربران خود فراهم میآورد.









لطفا توجه داشته باشید که معاملات فیوچرز یک سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه گذاران باید ریسک ها را کاملا درک کنند و با احتیاط سرمایه گذاری کنند.





سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمی دهد و همچنین توصیه ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی نیست. MEXC Learn اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و هیچ گونه مشاوره سرمایه گذاری را شامل نمی شود. لطفاً از درک کامل خطرات موجود اطمینان حاصل کنید و با احتیاط سرمایه گذاری کنید. تمام فعالیت های سرمایه گذاری کاربر به این پلتفرم ارتباطی ندارد.