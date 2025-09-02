چطور از +MEXC DEX استفاده کنیم









پلتفرم +MEXC DEX یک پلتفرم تجمیع معاملات غیرمتمرکز (تجمع کننده DEX) است که چندین DEX را ادغام می کند تا بهترین مسیرهای معاملاتی را برای کاربران فراهم کند، انحراف قیمت را کاهش دهد و کارمزد های معاملاتی را بهینه کند. به عنوان آخرین راه حل معاملات غیرمتمرکز که توسط MEXC راه اندازی شده است، +DEX از معامله بیش از 10,000 دارایی زنجیره ای پشتیبانی می کند و تضمین می کند که کاربران همیشه معاملات را با بهترین قیمت ها انجام می دهند و تجربه معاملاتی بدون درز DEX را ارائه می دهند.









استفاده از +DEX در رابطهای وب و اپلیکیشن بسیار مشابه است. در اینجا نحوه استفاده از اپلیکیشن نمایش داده شده است.









اگر کاربر جدیدی در پلتفرم MEXC هستید، میتوانید « نحوه ثبت نام برای حساب MEXC » را مطالعه کنید و دستورالعمل های گام به گام را برای ثبت نام در حساب MEXC خود دنبال کنید. پس از ثبت نام، حساب +DEX شما به طور خودکار فعال می شود.





اگر از قبل کاربر MEXC هستید، پس از ثبتنام حساب، اپلیکیشن MEXC را باز کنید، بر روی +DEX ضربه بزنید تا به صفحه مربوطه بروید، توافقنامه کاربری را بخوانید و آن را تایید کنید، سپس روی ثبت نام در +DEX ضربه بزنید تا حساب +DEX خود را با موفقیت باز کنید.









در صفحه +DEX، دارایی ها را انتخاب کرده، بر روی دریافت ضربه بزنید، ارز دیجیتال و شبکه مورد نظر را انتخاب کنید، مقدار را وارد کرده و سپس روی تایید ضربه بزنید تا داراییها از حساب MEXC شما به +DEX منتقل شوند.





اگر توکن مربوطه را در طول فرایند انتقال مشاهده نکردید، از قابلیت تبدیل در صفحه واریز استفاده کنید تا توکنها را بهسرعت تبدیل کرده و واریز کنید.





توجه: در حال حاضر +DEX از شبکه هایی مانند Solana، BNB Chain، Base و TRON پشتیبانی میکند. در آینده شبکه ها و توکن های بیشتری پشتیبانی خواهند شد.









بر روی دکمه معامله در پایین صفحه ضربه بزنید، توکنی که میخواهید معامله کنید را انتخاب کنید، نوع سفارش را انتخاب کرده، پارامترهای مربوطه (مانند قیمت، مقدار و غیره) را وارد کرده و سپس روی خرید ضربه بزنید تا توکن مربوطه را بدست آورید.





توجه:

1）به دلیل سطوح مختلف ازدحام شبکه بلاک چین، برخی از تراکنش ها ممکن است از چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد تا تسویه حساب شود.





2) پلتفرم +DEX در حال حاضر از انواع سفارش های زیر پشتیبانی می کند: سفارش مارکت، سفارش لیمیت، خرید/فروش سریع، سفارش لیمیت پیشرفته و فروش خودکار (حد سود/حد ضرر). کاربران می توانند نوع سفارشی را که به بهترین وجه با نیازهایشان مطابقت دارد، انتخاب کنند.





3）هنگام انتخاب یک توکن برای معامله، می توانید اطلاعات دقیق در مورد توکن را در صفحه Markets مشاهده کنید تا خطرات احتمالی مرتبط با توکن را ارزیابی کنید.علاوه بر این، میتوانید توکنها را از طریق لیست هایی مانند Trending، Alpha، Pump.fun و Smart Money فیلتر کنید.









پس از انجام یک معامله، میتوانید پوزیشن فعلی خود را در قسمت پوزیشن ها در پایین صفحه معاملات مشاهده کنید. برای رفتن به تاریخچه معاملات، روی نماد دفترچه یادداشت کنار آن ضربه بزنید، جایی که میتوانید تاریخچه معاملات گذشته خود را مشاهده کنید.













در صفحه +DEX، دارایی ها را انتخاب کرده، روی ارسال ضربه بزنید، ارز دیجیتال و شبکه را انتخاب کنید، مقدار را وارد کرده و سپس روی تایید ضربه بزنید تا داراییها از +DEX به حساب MEXC شما منتقل شوند.





توجه: توجه: +DEX از شبکه هایی مانند Solana، BNB Chain، Base و TRON پشتیبانی میکند. در آینده شبکه ها و توکن های بیشتری پشتیبانی خواهند شد.









پلتفرم +MEXC DEX به کاربران اجازه می دهد بدون مدیریت کلیدهای خصوصی یا انجام انتقالات پیچیده کیف پول خارجی، به صورت زنجیره ای معامله کنند، که به طور قابل توجهی مانع ورود را کاهش می دهد و تراکنش های DEX را کارآمدتر و بدون درز می کند.





اگر در حین استفاده از +DEX با مشکلی مواجه شدید، میتوانید به " سوالات متداول +MEXC DEX " برای راهحلها مراجعه کنید.





سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاورهای برای سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و به هیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها نیست. MEXC Learn اطلاعاتی برای مقاصد مرجع فراهم میکند و به هیچ عنوان مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسکهای مرتبط را به طور کامل درک کرده و هنگام سرمایهگذاری احتیاط کنید. MEXC مسئول تصمیمات سرمایهگذاری کاربران نیست.



