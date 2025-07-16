تریدینگ ویو TradingView یک ابزار تحلیل معاملاتی قدرتمند است که به کاربران با تمام سطوح تجربه خدمت میکند. MEXC ابزارهای نموداری TradingView را یکپارچه کرده است و به شما این امکان را میدهد که به طور مستتریدینگ ویو TradingView یک ابزار تحلیل معاملاتی قدرتمند است که به کاربران با تمام سطوح تجربه خدمت میکند. MEXC ابزارهای نموداری TradingView را یکپارچه کرده است و به شما این امکان را میدهد که به طور مست
مرکز دانستنی ها/راهنماهای مبتدیان/شاخص های فنی/نحوه استفاد...iew در MEXC

نحوه استفاده از TradingView در MEXC

7/16/2025MEXC
0m
#مقدماتی#تحلیل تکنیکال
Line Protocol
LINE$0.0000309+55.27%
BounceBit
BB$0.09095-2.60%

تریدینگ ویو TradingView یک ابزار تحلیل معاملاتی قدرتمند است که به کاربران با تمام سطوح تجربه خدمت میکند. MEXC ابزارهای نموداری TradingView را یکپارچه کرده است و به شما این امکان را میدهد که به طور مستقیم از آنها در پلتفرم MEXC استفاده کنید.

نحوه استفاده از TradingView در MEXC


ما ویژگی های نموداری TradingView را با استفاده از صفحه معاملات اسپات به عنوان مثال نمایش خواهیم داد. تنظیمات صفحه معاملات فیوچرز مشابه صفحه معاملات اسپات است.

1. تنظیم نمودار K-Line


نمودار K-Line، که بهطور معمول به عنوان نمودار شمعی نیز شناخته میشود، معمولاً به رنگ سبز تیره برای افزایش و قرمز برای کاهش تنظیم شده است. در ژاپن و کره، معمولاً به رنگ قرمز تیره برای افزایش و آبی برای کاهش تنظیم میشود. با قرار دادن ماوس روی آیکون K-line، میتوانید 8 سبک مختلف از نمودارهای K-line را مشاهده کنید و با کلیک بر روی هر یک از آنها، به سبک مربوطه تغییر دهید.


علاوه بر این، میتوانید بر روی آیکون نمودار بالای نمودار K-line کلیک کنید تا صفحه "تنظیمات نمودار" را باز کنید. در بخش اول، که با آیکون K-line مشخص شده است، میتوانید تنظیمات بیشتری را برای رنگ شمع ها، رنگ خط قیمت، منطقه زمانی و موارد دیگر انجام دهید.


2. ابزارهای متداول ترسیم


در سمت چپ نمودار، ابزارهای ترسیم متداولی وجود دارد که به شما در تحلیل روندهای بازار کمک میکند. برای استفاده از این ابزارهای ترسیم، بر روی آیکون مربوطه در سمت چپ کلیک کنید و سپس بر روی نمودار K-line ترسیم کنید. این فرآیند ساده و آسان است.


3. استفاده از اندیکاتورهای فنی


برای تریدرهای با تجربه تر، اندیکاتور های فنی معمولاً برای تحلیل روند های بازار استفاده میشوند. بر روی دکمه اندیکاتور های فنی بالای نمودار K-line کلیک کنید. در فهرست "اندیکاتورها"، به بالا و پایین اسکرول کنید یا از عملکرد جستجو برای پیدا کردن و افزودن اندیکاتورهای فنی مورد نیاز خود استفاده کنید.


پس از افزودن یک اندیکاتور فنی، میتوانید پارامترها، سبک و سایر تنظیمات آن را مطابق با ترجیحات خود تنظیم کنید. به عنوان مثال، برای ویرایش اندیکاتور باندهای بولینگر (BB) همانطور که در تصویر نشان داده شده است، بر روی اندیکاتور در نمودار K-line کلیک کنید، سپس بر روی دکمه تنظیمات [⚙️] در بالای صفحه کلیک کنید تا صفحه تنظیمات اندیکاتور BB باز شود. پس از انجام تنظیمات، بر روی [Ok] کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود.

علاوه بر این، میتوانید بر روی آیکون چشم کلیک کنید تا اندیکاتور فنی را نمایش دهید یا مخفی کنید، یا بر روی آیکون [X] کلیک کنید تا اندیکاتور را از نمودار حذف کنید.


4. تنظیمات منطقه زمانی


برای تغییر منطقه زمانی نمایش داده شده، به سادگی بر روی اطلاعات منطقه زمانی زیر نمودار K-line کلیک کنید. تغییر منطقه زمانی تأثیری بر روی مقادیر آماری نخواهد داشت و فقط تاریخ و زمان را تغییر میدهد.


5. تنظیمات نمودار


در بخش "تنظیم نمودار K-line" که قبلاً ذکر شد، به تنظیمات نمودار اشاره کردیم. برای باز کردن صفحه "تنظیمات نمودار"، بر روی آیکون نمودار در بالای نمودار K-line کلیک کنید. تنظیمات نمودار شامل چهار بخش است که به ترتیب از بالا به پایین عبارتند از: شمعها، نماد، برچسبها و سبکهای پایه نمودار.

  • شمع ها: رنگهای شمعها، رنگهای خطوط قیمت، دقت و منطقه زمانی را سفارشی سازی کنید.
  • نماد: تنظیمات مربوط به اطلاعات متنی در بالای نمودار K-line، از جمله اینکه آیا مقادیر OHLC، مقادیر تغییر بار و حجم نمایش داده شوند یا خیر.
  • برچسب ها: گزینه های مختلفی برای افزودن برچسب ها به نمودار ارائه میدهد، مانند نام نماد، قیمت های بالا و پایین و برچسب های شمارش معکوس برای بسته شدن بار.
  • سبک های پایه نمودار: رنگ پسزمینه نمودار، رنگ خطوط شبکه و سایر تنظیمات را سفارشیسازی کنید.


6. چگونه نمودار را بازنشانی کنیم


اگر میخواهید هرگونه سفارشیسازی که در نمودار انجام دادهاید را حذف کنید، بر روی نمودار K-line کلیک راست کرده و گزینه [بازنشانی نمای نمودار] را انتخاب کنید.


سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاورهای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و همچنین مشاوره ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی نیست. آکادمی MEXC اطلاعاتی را صرفاً برای مقاصد مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که بهطور کامل با خطرات مرتبط آشنا هستید و در هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. این پلتفرم مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.


مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

راهنمای کامل شناسایی روندهای بازار با استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی رمزارز

راهنمای کامل شناسایی روندهای بازار با استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی رمزارز

در معاملات رمزارز، تحلیل اندیکاتورهای تکنیکال روشی کمی است که با استفاده از فرمول های ریاضی و آماری برای ارزیابی روندهای بازار بهکار میرود. این روش با پردازش دادههای قیمت و حجم معاملات از طریق محاسبات

نحوه مشاهده دارایی‌ های حساب‌ های فیوچرز MEXC و پوزیشن های باز برای بهبود معاملات

نحوه مشاهده دارایی‌ های حساب‌ های فیوچرز MEXC و پوزیشن های باز برای بهبود معاملات

معاملات فیوچرز رمزارزها طی سال های اخیر به دلیل انعطاف پذیری بالا و تنوع گسترده جفت ارزهای معاملاتی، توجه بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. در این میان، فیوچرز MEXC جایگاه ویژه ای در میا

راهنمای مبتدیان: مروری جامع بر تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

راهنمای مبتدیان: مروری جامع بر تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال ابزاری پرکاربرد در سرمایه گذاری مالی است که هدف آن پیش بینی روند های آتی بازار از طریق بررسی حرکت های تاریخی قیمت و داده های معاملاتی است. این مقاله به توضیح فرضیات اصلی پشت تحلیل تکنیکا

اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟

اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب میشود که به معاملهگران کمک میکند جهت روند قیمت را تشخیص داده و نقاط بالقوه بازگشت روند را شناسایی کنند.این اندیک

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید