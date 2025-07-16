نحوه استفاده از TradingView در MEXC





تریدینگ ویو TradingView یک ابزار تحلیل معاملاتی قدرتمند است که به کاربران با تمام سطوح تجربه خدمت میکند. MEXC ابزارهای نموداری TradingView را یکپارچه کرده است و به شما این امکان را میدهد که به طور مستقیم از آنها در پلتفرم MEXC استفاده کنید.









ما ویژگی های نموداری TradingView را با استفاده از صفحه معاملات اسپات به عنوان مثال نمایش خواهیم داد. تنظیمات صفحه معاملات فیوچرز مشابه صفحه معاملات اسپات است.









نمودار K-Line، که بهطور معمول به عنوان نمودار شمعی نیز شناخته میشود، معمولاً به رنگ سبز تیره برای افزایش و قرمز برای کاهش تنظیم شده است. در ژاپن و کره، معمولاً به رنگ قرمز تیره برای افزایش و آبی برای کاهش تنظیم میشود. با قرار دادن ماوس روی آیکون K-line، میتوانید 8 سبک مختلف از نمودارهای K-line را مشاهده کنید و با کلیک بر روی هر یک از آنها، به سبک مربوطه تغییر دهید.









علاوه بر این، میتوانید بر روی آیکون نمودار بالای نمودار K-line کلیک کنید تا صفحه "تنظیمات نمودار" را باز کنید. در بخش اول، که با آیکون K-line مشخص شده است، میتوانید تنظیمات بیشتری را برای رنگ شمع ها، رنگ خط قیمت، منطقه زمانی و موارد دیگر انجام دهید.













در سمت چپ نمودار، ابزارهای ترسیم متداولی وجود دارد که به شما در تحلیل روندهای بازار کمک میکند. برای استفاده از این ابزارهای ترسیم، بر روی آیکون مربوطه در سمت چپ کلیک کنید و سپس بر روی نمودار K-line ترسیم کنید. این فرآیند ساده و آسان است.













برای تریدرهای با تجربه تر، اندیکاتور های فنی معمولاً برای تحلیل روند های بازار استفاده میشوند. بر روی دکمه اندیکاتور های فنی بالای نمودار K-line کلیک کنید. در فهرست "اندیکاتورها"، به بالا و پایین اسکرول کنید یا از عملکرد جستجو برای پیدا کردن و افزودن اندیکاتورهای فنی مورد نیاز خود استفاده کنید.









پس از افزودن یک اندیکاتور فنی، میتوانید پارامترها، سبک و سایر تنظیمات آن را مطابق با ترجیحات خود تنظیم کنید. به عنوان مثال، برای ویرایش اندیکاتور باندهای بولینگر (BB) همانطور که در تصویر نشان داده شده است، بر روی اندیکاتور در نمودار K-line کلیک کنید، سپس بر روی دکمه تنظیمات [⚙️] در بالای صفحه کلیک کنید تا صفحه تنظیمات اندیکاتور BB باز شود. پس از انجام تنظیمات، بر روی [Ok] کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود.





علاوه بر این، میتوانید بر روی آیکون چشم کلیک کنید تا اندیکاتور فنی را نمایش دهید یا مخفی کنید، یا بر روی آیکون [X] کلیک کنید تا اندیکاتور را از نمودار حذف کنید.













برای تغییر منطقه زمانی نمایش داده شده، به سادگی بر روی اطلاعات منطقه زمانی زیر نمودار K-line کلیک کنید. تغییر منطقه زمانی تأثیری بر روی مقادیر آماری نخواهد داشت و فقط تاریخ و زمان را تغییر میدهد.













در بخش "تنظیم نمودار K-line" که قبلاً ذکر شد، به تنظیمات نمودار اشاره کردیم. برای باز کردن صفحه "تنظیمات نمودار"، بر روی آیکون نمودار در بالای نمودار K-line کلیک کنید. تنظیمات نمودار شامل چهار بخش است که به ترتیب از بالا به پایین عبارتند از: شمعها، نماد، برچسبها و سبکهای پایه نمودار.





شمع ها: رنگهای شمعها، رنگهای خطوط قیمت، دقت و منطقه زمانی را سفارشی سازی کنید.

نماد: تنظیمات مربوط به اطلاعات متنی در بالای نمودار K-line، از جمله اینکه آیا مقادیر OHLC، مقادیر تغییر بار و حجم نمایش داده شوند یا خیر.

برچسب ها: گزینه های مختلفی برای افزودن برچسب ها به نمودار ارائه میدهد، مانند نام نماد، قیمت های بالا و پایین و برچسب های شمارش معکوس برای بسته شدن بار.

سبک های پایه نمودار: رنگ پسزمینه نمودار، رنگ خطوط شبکه و سایر تنظیمات را سفارشیسازی کنید.













اگر میخواهید هرگونه سفارشیسازی که در نمودار انجام دادهاید را حذف کنید، بر روی نمودار K-line کلیک راست کرده و گزینه [بازنشانی نمای نمودار] را انتخاب کنید.









