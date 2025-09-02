محاسبه کارمزد در معاملات اسپات

قوانین وصول کارمزد معاملات اسپات به این صورت است که در آن بازار ارز معامله می شود، چنین ارزی به عنوان کارمزد کسر می شود. و کارمزد معامله با ضرب حجم معامله در نرخ کارمزد مربوطه محاسبه می شود. نرخ کارمزقوانین وصول کارمزد معاملات اسپات به این صورت است که در آن بازار ارز معامله می شود، چنین ارزی به عنوان کارمزد کسر می شود. و کارمزد معامله با ضرب حجم معامله در نرخ کارمزد مربوطه محاسبه می شود. نرخ کارمز
قوانین وصول کارمزد معاملات اسپات به این صورت است که در آن بازار ارز معامله می شود، چنین ارزی به عنوان کارمزد کسر می شود. و کارمزد معامله با ضرب حجم معامله در نرخ کارمزد مربوطه محاسبه می شود.

نرخ کارمزد معاملات اسپات در پلت فرم MEXC برای میکر 0% و برای تیکر 0.05% است.

میکر سفارشی است که با سفارش معلق در بازار مطابقت دارد و می تواند بلافاصله اجرا شود.

تیکر سفارشی است که سفارش مربوطه در بازار برای مطابقت ندارد و قبل از تکمیل شدن باید منتظر سفارش باشد.

هیچ کارمزد معاملاتی برای سفارشهای پر نشده و لغو دریافت نمیشود.

مثال ها


1.برای جفت معاملاتی MX/USDT، با فرض اینکه کاربر میکر است و 1 MX را به قیمت 5 USDT خریداری می کند:

کارمزد معامله کاربر 0% * 5 = 0 USDT است، به این معنی که کاربر از 5 USDT برای خرید 1 MX استفاده کرده است.

2.برای جفت معاملاتی MX/USDT، با فرض اینکه کاربر یک تیکر باشد و 1 MX را بفروشد تا 5 USDT بدست آورد:

کارمزد معامله کاربر 0.05% * 5 = 0.0025 USDT است، به این معنی که کاربر 1 MX فروخته و در نهایت 4.9975 USDT دریافت کرده است.

سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاوره ای در مورد سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمی دهد، و همچنین به منزله مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی نیست. MEXC Learn اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.


