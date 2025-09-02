محاسبه کارمزد در معاملات اسپات





قوانین وصول کارمزد معاملات اسپات به این صورت است که در آن بازار ارز معامله می شود، چنین ارزی به عنوان کارمزد کسر می شود. و کارمزد معامله با ضرب حجم معامله در نرخ کارمزد مربوطه محاسبه می شود.





نرخ کارمزد معاملات اسپات در پلت فرم MEXC برای میکر 0% و برای تیکر 0.05% است.





میکر سفارشی است که با سفارش معلق در بازار مطابقت دارد و می تواند بلافاصله اجرا شود.





تیکر سفارشی است که سفارش مربوطه در بازار برای مطابقت ندارد و قبل از تکمیل شدن باید منتظر سفارش باشد.





هیچ کارمزد معاملاتی برای سفارشهای پر نشده و لغو دریافت نمیشود.









1.برای جفت معاملاتی MX/USDT، با فرض اینکه کاربر میکر است و 1 MX را به قیمت 5 USDT خریداری می کند:





کارمزد معامله کاربر 0% * 5 = 0 USDT است، به این معنی که کاربر از 5 USDT برای خرید 1 MX استفاده کرده است.





2.برای جفت معاملاتی MX/USDT، با فرض اینکه کاربر یک تیکر باشد و 1 MX را بفروشد تا 5 USDT بدست آورد:





کارمزد معامله کاربر 0.05% * 5 = 0.0025 USDT است، به این معنی که کاربر 1 MX فروخته و در نهایت 4.9975 USDT دریافت کرده است.



