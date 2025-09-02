محاسبه کارمزد در معاملات اسپات

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه
1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر
TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar
1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC
پلتفرم وام MEXC یکی از خدمات نوآورانه صرافی MEXC در حوزه وامدهی رمزارزی است. این سرویس به کاربران امکان میدهد با وثیقهگذاری یکی از داراییهای دیجیتال خود، رمزارز دیگری را قرض بگیرند و از آن برای معاملا
در MEXC، کاربران MEXC نه تنها میتوانند ارزهای دیجیتال را از طریق معاملات اسپات بدست آورد، بلکه از طریق معاملات فیوچرز با کمترین کارمزد در بازار و اهرمی تا 500 برابر، برای بازدهی بالاتر نیز تلاش میکند.
در معاملات اسپات رمزارز، علاوه بر تحلیل قیمت و انتخاب استراتژی، درک و رعایت قوانین بازارِ پلتفرم معاملاتی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. برای کاربران MEXC، هر جفت معاملاتی نه تنها روند قیمتی خاص خود ر
لانچ پد MEXC یک پلتفرم نوآورانه برای صدور توکن است که دسترسی تضمین شده به پروژه های باکیفیت و توکن های تثبیت شده را با قیمت های مطلوب فراهم میکند. کاربران می توانند با انجام وظایف خاص و برآورده کردن ا