انواع مختلف سفارشات اسپات





پلتفرم MEXC چهار نوع سفارش اسپات را ارائه میدهد: سفارشهای محدود (Limit Orders)، سفارشهای بازار (Market Orders)، سفارشهای استاپ-لیمیت (Stop-limit Orders) و سفارشهای OCO (One-Cancels-the-Other).













با سفارشهای محدود، کاربران میتوانند قیمت سفارش را تعیین کنند و سفارشها در قیمت مشخصشده یا قیمتی مناسب تر اجرا خواهند شد.





هنگام قرار دادن یک سفارش محدود، اگر سفارشهای موجود در دفتر سفارشات با قیمت مشخصشده توسط کاربر مطابقت داشته باشند، سفارش محدود بلافاصله با بهترین قیمت موجود اجرا میشود. اگر هیچ سفارش مطابقتی وجود نداشته باشد، سفارش محدود در دفتر سفارشات باقی خواهد ماند تا اینکه در نهایت اجرا شود یا کاربر آن را لغو کند.





بیایید از MX به عنوان مثال استفاده کنیم:

تصور کنید که شما در حال حاضر 10 توکن MX در حساب خود دارید. قیمت بازار فعلی برای 1 MX برابر با 3.1 USDT است و شما قصد دارید 10 توکن MX را به قیمت 3.5 USDT به ازای هر توکن بفروشید.





در زیر نمودار K-line، در زبانه "اسپات" گزینه [محدود] را انتخاب کنید. در قسمت سمت راست، قیمت فروش (3.5 USDT) را در فیلد "قیمت" و مقدار فروش (10 MX) را در فیلد "مقدار" وارد کنید. متوجه خواهید شد که این سفارش منجر به مقدار نهایی معامله 35 USDT خواهد شد. بر روی [فروش MX] کلیک کنید تا سفارش محدود برای فروش توکنهای MX خود را تکمیل کنید.





اگر قصد خرید توکنهای MX را دارید، در قسمت سمت چپ میتوانید قیمت خرید و مقدار خرید خود را در فیلدهای "قیمت" و "مقدار" وارد کنید. سپس بر روی [خرید MX] کلیک کنید و منتظر بمانید تا سفارش محدود شما اجرا شود.









به دلیل اینکه قیمت فعلی بازار MX برابر با 3.1 USDT است و در بازار لیکوییدیتی کافی در قیمت 3.5 USDT وجود ندارد، ممکن است زمان زیادی برای اجرای سفارش محدود شما طول بکشد.





در طول دوره انتظار، اگر تصمیم بگیرید دیگر منتظر نمانید، میتوانید بر روی [لغو] کلیک کنید تا معامله را متوقف کنید. در حین انتظار برای اجرای سفارش محدود، توکنهای MX شما قفل میشوند و برای سایر فعالیتهای معاملاتی در دسترس نخواهند بود. هنگامی که بر روی [لغو] برای سفارش کلیک کنید، توکنهای MX قفل شده آزاد خواهند شد و میتوانید از آنها در سایر عملیات معاملاتی استفاده کنید.













سفارش بازار به کاربران این امکان را میدهد تا معاملات را بهسرعت با قیمت فعلی بازار اجرا کنند. با سفارشهای بازار، کاربران نیازی به تعیین قیمت ندارند و تنها کافی است مقدار مورد نظر را مشخص کنند.





مهم است که توجه داشته باشید هنگامی که قیمتهای بازار نوسانات زیادی دارند، استفاده از سفارش بازار ممکن است منجر به این شود که قیمت نهایی اجرا شده با قیمت اولیه که به کاربر نشان داده میشود متفاوت باشد. بهعنوان مثال، اگر قیمت فعلی MX برابر با 3.1 USDT باشد و شما یک سفارش بازار به ارزش 310 USDT برای خرید 100 توکن MX ثبت کنید، قیمت ممکن است بین زمانی که روی خرید کلیک کردهاید و زمانی که سفارش اجرا میشود نوسان کند و باعث شود مقدار واقعی توکنهای MX با 100 متفاوت باشد.





بیایید از MX به عنوان مثال استفاده کنیم تا نحوه قرار دادن سفارش بازار را توضیح دهیم:





تصور کنید که میخواهید 10 توکن MX را با قیمت بازار بفروشید. بر روی گزینه [اسپات] کلیک کرده و [بازار] را انتخاب کنید. در بخش سمت راست، مقدار فروش (10 MX) را در فیلد "مقدار" وارد کرده و بر روی [فروش MX] کلیک کنید تا سفارش فروش بازار کامل شود.





اگر میخواهید توکنهای MX را با قیمت بازار خریداری کنید، در قسمت سمت چپ، مقدار USDT که میخواهید هزینه کنید را در فیلد "مقدار" وارد کرده و بر روی [خرید MX] کلیک کنید تا سفارش خرید بازار را تکمیل کنید.









سفارشهای بازار به طور مکرر توسط تریدرهایی که به دنبال استراتژیهای ورود یا خروج سریع هستند، استفاده میشود، زیرا این سفارشها میتوانند بهسرعت با قیمت بازار اجرا شوند.









با سفارشهای استاپ-لیمیت، کاربران میتوانند قیمت های محرک را به همراه مقدار خرید/فروش و مقادیر تعیین کنند. هنگامی که قیمت بازار به قیمت محرک برسد، سیستم یک سفارش محدود (Limit Order) را در قیمت مشخصشده قرار میدهد.





بهطور معمول، بیایید از MX بهعنوان مثال استفاده کنیم:





تصور کنید که قیمت بازار فعلی MX برابر با3.1 USDT است و شما پیشبینی میکنید که قیمت MX پس از عبور از3.3 USDT بهطور مداوم افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، قصد دارید 10 توکن MX که در اختیار دارید را به قیمت 3.5 USDT بفروشید.





در قسمت "اسپات"، گزینه [استاپ-لیمیت] را انتخاب کنید. در قسمت راست، قیمت تریگر (3.3 USDT) را در فیلد "قیمت تریگر" وارد کنید، قیمت فروش (3.5 USDT) را در فیلد "قیمت" و مقدار فروش (10 MX) را در فیلد "مقدار" وارد کنید. سپس، روی [فروش MX] کلیک کنید تا سفارش تکمیل شود.









در حین انتظار برای اجرای سفارش، توکنهای MX شما قفل خواهند شد و برای سایر فعالیتهای معاملاتی در دسترس نخواهند بود. در هر زمانی قبل از اجرای سفارش، شما این امکان را دارید که با کلیک بر روی [لغو] سفارش را لغو کنید.









بهطور مشابه، اگر پیشبینی کنید که قیمت MX پس از کاهش به زیر2.8 USDT بهطور مداوم کاهش خواهد یافت و این فرصتی برای شما برای خرید با قیمت پایینتر است، میتوانید از سفارش استاپ-لیمیت در سمت چپ استفاده کنید. قیمت تریگر و همچنین قیمت و مقدار خرید مربوطه را تنظیم کنید. هنگامی که قیمت بازار به قیمت تریگر برسد، سفارش در دفتر سفارشات ثبت خواهد شد.





اگر میخواهید اطلاعات بیشتری درباره سفارشات استاپ-لیمیت کسب کنید، میتوانید در اینجا مطالعه کنید: سفارش استاپلیمیت چیست؟









سفارش OCO (One-Cancels-the-Other) یک سفارش ترکیبی از سفارش TP/SL و سفارش محدود است که بهصورت یکجا ثبت میشود. اگر سفارش TP/SL فعال شود یا اگر سفارش محدود اجرا یا بهطور جزئی اجرا شود، سفارش دیگر بهطور خودکار لغو میشود. اگر هر یک از سفارشها بهطور دستی لغو شود، سفارش مربوطه نیز بهطور همزمان لغو خواهد شد.





سفارشات OCO میتوانند به تأمین قیمتهای اجرایی بهتر هنگام خرید/فروش کمک کنند، زمانی که خرید/فروش تضمین شده است. هنگام معامله اسپات، سرمایهگذاران که میخواهند بهطور همزمان یک سفارش TP/SL همراه با یک سفارش محدود تعیین کنند، میتوانند از این استراتژی معاملاتی استفاده کنند.





در زمان نگارش این مطلب، سفارشات OCO تنها برای برخی توکنها، از جمله BTC، پشتیبانی میشود. ما از BTC بهعنوان مثال استفاده خواهیم کرد:





فرض کنید قیمت فعلی BTC برابر با 68,800 دلار است و شما میخواهید زمانی که قیمت به 60,000 دلار میرسد خرید کنید. با این حال، اگر قیمت BTC بهطور مداوم افزایش یابد و شما معتقد باشید که حتی پس از عبور از 69,000 دلار نیز به افزایش خود ادامه خواهد داد، میخواهید بتوانید زمانی که به 69,500 دلار میرسد خرید کنید.





در صفحه معاملاتی BTC، در بخش "اسپات"، روی [ᐯ] کنار "اسپات-لیمیت" کلیک کنید و گزینه [OCO] را انتخاب کنید. در قسمت چپ، عدد 60,000 را در فیلد "لیمیت" وارد کنید، عدد 69,000 را در فیلد "قیمت تریگر" و عدد 69,500 را در فیلد "قیمت" وارد کنید. سپس مقدار خرید را در فیلد "مقدار" وارد کرده و روی [خرید BTC] کلیک کنید تا سفارش تنظیم شود.









با استفاده از سفارشات OCO در استراتژی معاملات اسپات، سرمایهگذاران میتوانند بهطور همزمان قیمتهای تریگر برای TP/SL و همچنین یک قیمت لیمیت را تنظیم کنند، بدون نیاز به تنظیم دو سفارش جداگانه. این میتواند زمان و تلاش را صرفهجویی کند و کارایی معاملهگری را افزایش دهد. اگر میخواهید اطلاعات بیشتری درباره سفارشات One-Cancels-the-Other (OCO) کسب کنید، میتوانید در اینجا بخوانید: سفارش One-Cancels-the-Other (OCO) چیست؟









برای بررسی تاریخچه سفارشات، روی [سفارشات] در گوشه بالای سمت راست وبسایت رسمی MEXC کلیک کنید و [سفارشات اسپات] را انتخاب کنید. در اینجا میتوانید به سوابق تمامی سفارشات و معاملات اسپات خود دسترسی پیدا کنید.



