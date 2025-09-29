مطالعه ضروری برای کاربران جدید! راهنمای کامل محاسبه سود و زیان (PNL) و کارمزد معاملات در قراردادهای فیوچرز MEXC





هنگام معامله قراردادهای فیوچرز در MEXC یا سایر صرافیهای بزرگ، سود و زیان معاملات (PNL) شما بر اساس سه مؤلفه اصلی محاسبه میشود:





کارمزد معاملات (Trading Fees): هزینه ای که در زمان انجام هر تراکنش کسر میشود.

کارمزد تأمین مالی (Funding Fees): تسویه های دوره ای بر اساس نرخ تأمین مالی در طول دوره نگهداری پوزیشن معاملاتی.

سود و زیان تحققیافته (Realized PNL): سود یا زیانی که پس از بستن پوزیشن معاملاتی قطعی می شود.





درک نحوه محاسبه این سه مؤلفه به معامله گران کمک می کند تا ارزیابی دقیقی از سود واقعی هر معامله داشته باشند، استراتژی های معاملاتی خود را بهینه سازی کنند، هزینه ها را کاهش دهند و در شرایط مختلف بازار تصمیم گیری های آگاهانه و منطقی انجام دهند.









در معاملات فیوچرز دائمی (Perpetual Futures)، میزان کارمزد بسته به نحوه اجرای سفارش متفاوت است:





کارمزد تیکر (Taker Fee)

وقتی سفارش شما مستقیماً با سفارش موجود در دفتر سفارشات (Order Book) تطبیق داده میشود، بهعنوان تیکر محسوب میشوید و نرخ کارمزد بالاتری پرداخت میکنید.





فرمول محاسبه: کارمزد = ارزش پوزیشن × نرخ کارمزد تیکر









اگر یک سفارش محدود (Limit Order) در دفتر سفارشات قرار دهید و با این کار نقدینگی به بازار اضافه کنید، معمولاً کارمزد پایینتری میپردازید و در برخی مواقع این کارمزد حتی صفر است.





فرمول محاسبه: کارمزد = ارزش پوزیشن × نرخ کارمزد میکر





نرخ های ذکرشده بر اساس آخرین به روزرسانی در 15اوت2025 است.

صرافی MEXC برای معاملات فیوچرز و اسپات استانداردهای کارمزدی متفاوتی دارد.

پیشنهاد می شود پیش از هر معامله، نرخ های بهروز را بررسی کرده و بر اساس آن به صرفه ترین روش اجرای سفارش را انتخاب کنید.

















کارمزد تأمین مالی یکی از تفاوت های اساسی بین قراردادهای فیوچرز دائمی (Perpetual Futures) و قراردادهای فیوچرز سنتی است. این مکانیزم کمک میکند تا قیمت قراردادهای فیوچرز دائمی همواره نزدیک به قیمت دارایی در بازار اسپات (Spot) باقی بماند.





در صرافی MEXC، کارمزدهای تأمین مالی برای قراردادهای فیوچرز دائمی معمولاً هر 8 ساعت یکبار تسویه میشوند.

بسته به اینکه نرخ تأمین مالی (Funding Rate) مثبت یا منفی باشد و جهت پوزیشن معاملاتی شما (لانگ یا شورت) چیست، شما یا کارمزد پرداخت میکنید یا کارمزد دریافت میکنید.





سناریوهای پرداخت یا دریافت کارمزد

اگر پوزیشنلانگ دارید و نرخ تأمین مالی مثبت است ← کارمزد پرداخت می کنید .

اگر پوزیشنلانگ دارید و نرخ منفی است ← کارمزد دریافت می کنید .

اگر پوزیشنشورت دارید و نرخ تأمین مالی مثبت است ← کارمزد دریافت می کنید .

اگر پوزیشنشورت دارید و نرخ منفی است ← کارمزد پرداخت می کنید.

نکته مهم: این کارمزدها مستقیماً بین کاربران مبادله میشوند و صرافی در آن ذی نفع نیست.





فرمول محاسبه کارمزد تأمین مالی (ارزش پوزیشن = تعداد قراردادها × اندازه هر قرارداد × قیمت منصفانه در زمان تسویه)





اهمیت رصد نرخ تأمین مالی

پیگیری روند نرخ تأمین مالی برای معامله گران اهمیت زیادی دارد، زیرا:

به آنها کمک میکند هزینه های نگهداری پوزیشن را بهدرستی پیشبینی کنند.

امکان برنامه ریزی دقیقتر استراتژی معاملاتی را فراهم میکند.

میتواند بر انتخاب زمان ورود یا خروج از بازار تأثیر بگذارد.









سود و زیان یا سود و زیان در معاملات آتی به دو بخش اصلی تقسیم میشود:

سود و زیان تحقق نیافته (Unrealized PNL): سود یا زیان شناور که مربوط به پوزیشن های باز است و هنوز بسته نشدهاند.

سود و زیان تحقق یافته (Realized PNL): سود یا زیانی که پس از بستن پوزیشن معاملاتی قطعی میشود.









معاملات فیوچرز مبتنی بر تتر (USDT-M Futures)

پوزیشن لانگ (Long):

سود و زیان تحقق نیافته=(قیمت منصفانه−قیمت ورود)×اندازه پوزیشن

پوزیشن شورت (Short):

سود و زیان تحقق نیافته=(قیمت ورود−قیمت منصفانه)×اندازه پوزیشن





معاملات فیوچرز مبتنی بر کوین (Coin-M Futures)

لانگ = (1 / قیمت ورود – 1 / قیمت منصفانه) × اندازه پوزیشن

شورت = (1 / قیمت منصفانه – 1 / قیمت ورود) × اندازه پوزیشن









معاملات فیوچرز مبتنی بر تتر (USDT-M Futures)

پوزیشن لانگ (Long): (قیمت منصفانه – قیمت ورود) × اندازه پوزیشن

پوزیشن شورت (Short): (قیمت ورود – قیمت منصفانه) × اندازه پوزیشن









معاملات فیوچرز مبتنی بر کوین (Coin-M Futures)

لانگ = (1 / قیمت ورود – 1 / قیمت خروج) × اندازه پوزیشن

شورت = (1 / قیمت خروج – 1 / قیمت ورود) × اندازه پوزیشن









500 USDT مارجین با اهرم 10 برابر استفاده میکند. فرض کنید کاربری یک پوزیشن لانگ (Long) به اندازه 0.1 BTC در قراردادهای فیوچرز BTCUSDT با قیمت ورود 50,000 USDT باز میکند. کاربر به عنوان تیکر (Taker) عمل کرده و ازمارجین با اهرم 10 برابر استفاده میکند.





در این مثال، دادهها صرفاً جهت نمایش انتخاب شدهاند:

کارمزد تیکر (Taker Fee): 0.02%

کارمزد میکر (Maker Fee): 0.00%

نرخ تأمین مالی (Funding Rate): -0.025%





کارمزدی کهکاربر باید بپردازد:

50,000 x 0.1 x 0.02% = 1 USDT





نرخ تأمین مالی منفی است، بنابراین کاربر میتواند دریافت کند

-50,000 x 0.1 x (-0.025%) = 1.25 USDT کارمزد تأمین مالی





اگر کاربری پوزیشن معاملات فیوچرز 0.1 بیت کوین خود را به عنوان یک سازنده (Maker) در زمانی که قیمت بیت کوین 60,000 است، بفروشد:





سپس سود و زیان تحقق یافته برابر است با:

= (60,000 − 50,000) × 0.1 = 1,000 USDT





محاسبه کارمزد خروج

= 60,000 × 0.1 × 0.00% = 0 USDT





محاسبه سود و زیان نهایی

= 1,000 − 1 + 1.25 − 0 = 1,000.25 USDT





علاوه بر این، میتوانید سابقه معاملات خود را بررسی کنید تا کارمزدها و نرخ های تأمین مالی هر تراکنش و همچنین سود و زیان هر سفارش را مشاهده کنید.









ارزیابی دقیق معاملات

با شناخت اجزای مختلف سود و زیان هر معامله — شامل کارمزد معاملات، کارمزد تأمین مالی و سود و زیان تحقق یافته — میتوانید تصویری شفاف و واقعی از نتایج معاملات خود داشته باشید و از تصمیمگیری بر اساس حدس و گمان جلوگیری کنید.





بهینهسازی استراتژیهای معاملاتی

تحلیل سود و زیان در سناریوهای مختلف معاملاتی به شما کمک میکند استراتژیهای کارآمدتر را شناسایی کرده و گامهایی را که منجر به هزینههای اضافی میشوند حذف کنید. این رویکرد به بهبود بهرهوری و افزایش سودآوری کمک میکند.





کاهش هزینههای معاملاتی

آگاهی از نحوه محاسبه کارمزد معاملات و کارمزد تأمین مالی به شما این امکان را میدهد که نقش بهینهتر (میکر یا تیکر) را انتخاب کنید و تغییرات نرخ تأمین مالی را پیشبینی نمایید. نتیجه آن، مدیریت بهتر هزینهها و اجتناب از پرداختهای غیرضروری است.





تصمیمگیری منطقی در سرمایه گذاری

تسلط بر محاسبات سود و زیان باعث میشود هنگام معامله، احساسات را کنار بگذارید و در برابر نوسانات کوتاهمدت بازار تصمیمات عجولانه نگیرید. این درک به شما کمک میکند از پیروی کورکورانه یا معاملات بیش از حد اجتناب کرده و تصمیماتی متناسب با تحمل ریسک و اهداف سرمایهگذاری خود اتخاذ کنید.









تسلط بر فرمول های محاسبه سود و زیان (PNL) در معاملات فیوچرز MEXC به شما کمک میکند تا:

نتایج معاملات و سطح ریسک خود را با دقت بیشتری ارزیابی کنید.

تصمیم گیری های استراتژیک و منطقی داشته باشید.

برنامه های معاملاتی کارآمدتر و قابل کنترل تر را در شرایط مختلف بازار تدوین کنید.

این دانش به شما امکان میدهد هزینه های غیرضروری را کاهش داده و در مسیر دستیابی به سودآوری پایدار و بلندمدت حرکت کنید.





برای شروع، کافی است: ۱. وارد وبسایت یا اپلیکیشن MEXC شوید. ۲. از منوی بالای صفحه گزینه فیوچرز را انتخاب کنید. ۳. نوع قرارداد مدنظر را انتخاب کنید: USDT-M یا Coin-M Futures. ۴. واریز یا انتقال دارایی به حساب معاملات فیوچرز خود انجام دهید. 5. اهرم (Leverage) و جهت پوزیشن معاملاتی (لانگ یا شورت) را تعیین کنید. ۶. و سپس معامله خود را آغاز نمایید.





برای مشاهده راهنمای گامبهگام و جزئیات بیشتر میتوانید به بخش آموزش معاملات فیوچرز در وبسایت یا اپلیکیشن MEXC مراجعه کنید.









