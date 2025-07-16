1. رویداد M-Day چیست؟ رویداد M-Day یک رویداد ویژه معاملات فیوچرز در MEXC است. با شرکت در M-Day، میتوانید صندوقهای واندر رایگان دریافت کنید و جوایز پاداش معاملات فیوچرز را کسب کنید. به ازای هر 45,000 U1. رویداد M-Day چیست؟ رویداد M-Day یک رویداد ویژه معاملات فیوچرز در MEXC است. با شرکت در M-Day، میتوانید صندوقهای واندر رایگان دریافت کنید و جوایز پاداش معاملات فیوچرز را کسب کنید. به ازای هر 45,000 U
1. رویداد M-Day چیست؟


رویداد M-Day یک رویداد ویژه معاملات فیوچرز در MEXC است. با شرکت در M-Day، میتوانید صندوقهای واندر رایگان دریافت کنید و جوایز پاداش معاملات فیوچرز را کسب کنید. به ازای هر 45,000 USDT در حجم معاملات، یک صندوق واندر دریافت خواهید کرد. هرچه بیشتر معامله کنید، صندوقهای بیشتری دریافت میکنید و شانس شما برای یافتن جواهرات بیشتر میشود.

2. چرا در M-Day شرکت کنیم؟


پیوستن به M-Day مزایای متعددی را ارائه میدهد:
  • کاربرانی که جواهرات یا طلا را کشف میکنند، میتوانند جوایز پاداش قابل توجهی در معاملات فیوچرز دریافت کنند.
  • جوایز معاملات فیوچرز میتوانند به عنوان مارجین سود استفاده شوند و هرگونه سود حاصل از آن واجد شرایط برداشت است.
  • کاربرانی که جواهرات را پیدا نمیکنند، همچنان میتوانند یک مجموعه جایزه توکن جداگانه را به اشتراک بگذارند که به طور متناسب بر اساس تعداد صندوقهای شگفتی که در اختیار دارند، توزیع میشود.

3. چگونه در M-Day شرکت کنیم؟


3.1 نسخه وب


به وب سایت رسمی MEXC مراجعه کرده و وارد شوید. از نوار ناوبری، گزینه رویداد را انتخاب کنید و برای دسترسی به صفحه رویداد M-Day، روی فیوچرز M-Day کلیک کنید.


در صفحه فیوچرز M-Day، به پایین اسکرول کنید تا وضعیت رویدادها را بر اساس تاریخ مشاهده کنید. رویداد در حال انجام M-Day را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید. سپس، برای عضویت، روی دکمه همین حالا ثبت نام کنید کلیک کنید.


پس از ثبت نام موفقیت آمیز، پیام ثبت نام با موفقیت انجام شد نمایش داده می شود.


پس از ثبت نام موفقیت آمیز، اگر در طول دوره رویداد به معاملات خود ادامه دهید و الزامات حجم معاملات را برآورده کنید، سیستم به طور خودکار تعداد صندوقهای شما را افزایش میدهد. نیازی به ثبت نام مجدد نیست.

پس از اعلام نتایج، میتوانید به صفحه فیوچرز M-Day برگردید تا بررسی کنید که آیا برنده شدهاید یا خیر. جوایز در طول دوره تسویه حساب توزیع خواهد شد.

3.2 نسخه برنامه


1) وارد برنامه MEXC شوید و در صفحه اصلی روی M-Day ضربه بزنید.
2) در صفحه M-Day، به پایین اسکرول کنید تا وضعیت رویدادها را بر اساس تاریخ مشاهده کنید. رویداد M-Day در حال انجام را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید تا دکمه ثبت نام را ببینید. برای عضویت، روی همین حالا ثبت نام کنید ضربه بزنید.
3) پس از ثبت نام موفقیت آمیز، یک پنجره پاپ آپ با عنوان ثبت نام با موفقیت انجام شد ظاهر میشود.
4) پس از ثبت نام، اگر در طول رویداد به معاملات خود ادامه دهید و معیارهای صندوقچه ی شگفت انگیز را داشته باشید، سیستم به طور خودکار تعداد صندوقهای شما را بهروزرسانی میکند. نیازی به ثبت نام مجدد نیست.


پس از اعلام نتایج برنده، میتوانید به صفحه M-Day برگردید تا ببینید چه چیزی برنده شدهاید. جوایز در طول دوره تسویه حساب توزیع خواهد شد.

به عنوان یک رویداد ویژه MEXC، رویداد M-Day همچنان مزایای انحصاری برای معاملهگران آتی ارائه میدهد. میتوانید در آن شرکت کنید و از این تجربه لذت ببرید.

سلب مسئولیت: این مطلب به منزله مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، امور حقوقی، امور مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط اطلاعات را برای مرجع ارائه میدهد و به منزله مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و با احتیاط سرمایهگذاری میکنید. مسئولیت تمام تصمیمات و نتایج سرمایهگذاری بر عهده کاربر است.

