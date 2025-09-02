درک نرخ‌ های تأمین مالی MEXC: خداحافظی با هزینه ‌های پنهان در معاملات فیوچرز

تا به حال این تجربه را داشتهاید؟ جهت بازار را در یک معامله فیوچرز درست پیش بینی کرده اید، اما سودتان به تدریج کم شده یا موجودیتان به طور عجیب کاهش یافته است؟ مقصر ممکن است چیزی باشد که بسیاری از مبتدیان نادیده میگیرند: نرخ تأمین مالی.

در معاملات فیوچرز دائمی MEXC ، نرخ تأمین مالی یکی از هزینه های حیاتی است که اغلب از دید تریدرهای کم تجربه پنهان میماند. در این مقاله، همه آنچه باید درباره این موضوع بدانید را توضیح میدهیم — اینکه نرخ تأمین مالی چیست، چگونه محاسبه میشود، چه زمانی کسر میشود و چگونه از اشتباهات رایج جلوگیری کنید — تا بالاخره بتوانید این "هزینه پنهان" را بهخوبی درک کنید.









نرخ تأمین مالی مکانیسمی است که به هم راستاسازی قیمت فیوچرز دائمی با قیمت های بازار اسپات کمک میکند. این مکانیزم با الزام به پرداخت دوره ای میان دارندگان پوزیشن های لانگ و شورت، ثبات بازار را حفظ میکند.





نحوه عملکرد نرخ تأمین مالی در فیوچرز MEXC به این صورت است:

وقتی قیمت فیوچرز بالاتر از قیمت اسپات باشد، نرخ تأمین مالی مثبت است و دارندگان پوزیشن لانگ (خریداران) به دارندگان شورت (فروشندگان) پرداخت میکنند.

وقتی قیمت فیوچرز پایین تر از قیمت اسپات باشد، نرخ تأمین مالی منفی است و دارندگان پوزیشن شورت (فروشندگان) به دارندگان لانگ (خریداران) پرداخت میکنند.





این هزینه توسط پلتفرم دریافت نمیشود بلکه به صورت مستقیم بین معامله گران پرداخت میشود، اما میتواند تاثیر قابل توجهی روی بازده واقعی شما داشته باشد.





مثال

شما روی BTC پوزیشن لانگ باز میکنید و پیش بینی تان درست است، اما به خاطر نرخ تأمین مالی بالا، هر 8 ساعت کارمزد کسر میشود. در نتیجه، سودتان کاهش مییابد یا حتی بدتر، به ضرر تبدیل میشود. این واقعیت ”هزینه پنهان” است.













در معاملات فیوچرز، نرخ تأمین مالی صرفاً یک عدد نیست. این نرخ میتواند بر سودآوری شما، استراتژی معاملاتی و حتی نحوه تفسیر شما از احساسات بازار تأثیر بگذارد. به همین دلیل نباید آن را نادیده بگیرید:









از آنجا که قراردادهای فیوچرز دائمی تاریخ انقضا ندارند، ممکن است انحراف قیمت از بازار اسپات ادامه یابد. نرخ های تأمین مالی با ایجاد انگیزه مالی برای تریدرها به متعادل کردن بازار کمک میکنند.





مثال:

اگر قیمت اسپات بیت کوین 100,000 دلار و قیمت فیوچرز 101,000 دلار (بیش از حد گران) باشد:

نرخ تأمین مالی مثبت اعمال میشود. دارندگان پوزیشن لانگ باید به شورت ها پرداخت کنند، که باعث افزایش هزینه باز کردن پوزیشن لانگ میشود. این موضوع خرید بیش از حد را کاهش داده و قیمت فیوچرز را به قیمت اسپات نزدیک تر میکند.









نرخ تأمین مالی نشان میدهد که تریدرها بیشتر به سمت صعودی بودن (بولیش) یا نزولی بودن (بیرش) گرایش دارند — این یک شاخص زنده از احساسات بازار است.





مثال:

نرخ تأمین مالی +0.05% برای BTCUSDT نشان میدهد که بیشتر تریدرها دیدگاه صعودی دارند و پوزیشن لانگ باز کرده اند. برعکس، نرخ -0.03% نشان دهنده احساسات نزولی است و تعداد بیشتری تریدر در حال بازکردن پوزیشن شورت هستند.

بهطور خلاصه، نرخ تأمین مالی مانند یک دماسنج برای احساسات بازار عمل میکند.









وقتی تعداد زیادی از تریدرها روی یک سمت بازار (لانگ یا شورت) تمرکز میکنند، نرخ های تأمین مالی به طور خودکار تنظیم میشوند تا تعادل بازار را بازیابی کنند. نرخ های بالاتر فشار طبیعی برای خروج از پوزیشن های بیش از حد انباشت شده ایجاد میکنند.





مثال:

اگر نرخ تأمین مالی بیتکوین به +0.15% برسد، تریدرهای لانگ باید هر 8 ساعت 0.15% پرداخت کنند — در واقع یک "جریمه" برای پیوستن به جمع است. این "مالیات ازدحام" برخی تریدرها را تشویق میکند تا پوزیشن های خود را ببندند، فشار یک طرفه را کاهش داده و بازار را به تعادل بازمیگرداند.









نرخ های تأمین مالی یک هزینه واقعی هستند که میتوانند به طور قابل توجهی سود شما را کاهش دهند، حتی زمانی که پیش بینی بازارتان درست باشد. در شرایط شدید، هزینه های تأمین مالی میتوانند معاملات سودآور را به ضرر تبدیل کنند.





مثال





شما یک پوزیشن لانگ روی بیت کوین باز میکنید و قیمت طی 24 ساعت 3% افزایش مییابد — یک پیش بینی موفق. اما با نرخ تأمین مالی +0.25% هر 8 ساعت، در مجموع 0.75% کارمزد تأمین مالی در طول روز پرداخت میکنید. این موضوع سود خالص شما را به 2.25% کاهش میدهد که نشان دهنده کاهش 25% در بازده فقط بهخ اطر هزینه تأمین مالی است.

تأثیر این هزینه ها در بازارهای رنج یا بسیار نوسانی بیشتر میشود، جایی که هزینه های تأمین مالی انباشته میشوند در حالی که حرکات قیمتی محدود باقی میمانند و ممکن است در نهایت باعث زیان خالص شوند، حتی اگر جهت بازار را به درستی پیش بینی کرده باشید.









وقتی موجودی حساب شما برای پوشش هزینه های تأمین مالی کافی نباشد، این کارمزدها به صورت خودکار از مارجین پوزیشن شما کسر میشوند. این کاهش در مارجین موجود، قیمت لیکوییدیشن را به قیمت فعلی بازار نزدیک تر کرده و ریسک لیکویید شدن را افزایش میدهد.





مثال:

شما یک پوزیشن لانگ اهرمی روی BTCUSDT با حاشیه ایمنی مناسب باز میکنید. با گذشت زمان و انباشت هزینه های تأمین مالی در دوره های متعدد، این هزینه ها بهطور خودکار از مارجین پوزیشن شما کسر میشوند. این کاهش تدریجی مارجین باعث میشود قیمت لیکوییدیشن به تدریج به قیمت فعلی بازار نزدیک تر شده و حاشیه ایمنی شما کوچک تر شود. در نتیجه، یک ریزش بازار که قبلاً قادر به تحمل آن بودید، اکنون ریسک لیکوییدیشن بسیار بالاتری ایجاد میکند.









پلتفرم MEXC دو نوع فیوچرز ارائه میدهد: فیوچرز USDT-M و فیوچرز Coin-M. روش محاسبه نرخ تأمین مالی در هر کدام کمی متفاوت است.









کارمزد تأمین مالی = ارزش پوزیشن × نرخ تأمین مالی ارزش پوزیشن = تعداد قرارداد × قیمت منصفانه





مثال:

ارزش پوزیشن لانگ تریدر A روی BTCUSDT برابر با 10 بیت کوین است. قیمت منصفانه فعلی 10,000 USDT و نرخ تأمین مالی 0.01% است.





ارزش پوزیشن = 10 × 10,000 = 100,000 USDT کارمزد تأمین مالی = 100,000 × 0.01% = 10 USDT





از آنجا که نرخ تأمین مالی مثبت است، تریدر A به عنوان دارنده پوزیشن لانگ، مبلغ 10 USDT به دارندگان پوزیشن شورت پرداخت میکند و تریدری که پوزیشن شورت با همین ارزش دارد، 10 USDT کارمزد تأمین مالی دریافت میکند.









کارمزد تأمین مالی = ارزش پوزیشن × نرخ تأمین مالی ارزش پوزیشن = [تعداد قراردادها (قرارداد.) × اندازه قرارداد] ÷ قیمت منصفانه





مثال:

تریدر A دارای 100 قرارداد لانگ در BTCUSD است (هر قرارداد برابر با 100 دلار). قیمت منصفانه فعلی 10,000 USDT و نرخ تأمین مالی 0.01% است.





ارزش پوزیشن = (100 × 100) / 10,000 = 1 بیت کوین کارمزد تأمین مالی = 1 بیت کوین × 0.01% = 0.001 بیت کوین

باز هم اگر نرخ تأمین مالی مثبت باشد، دارندگان پوزیشن لانگ این کارمزد را به شورتها پرداخت میکنند. تریدر A باید 0.001 بیت کوین به تریدری که پوزیشن شورت با همین ارزش دارد، پرداخت کند.









نوع قرارداد نرخ تأمین مالی تناوب تسویه USDT-M ±0.01％ ~ ±0.03％ به صورت پیش فرض هر 8 ساعت یک بار (UTC 00:00/08:00/16:00） Coin-M ±0.01％ ~ ±0.03％ به صورت پیش فرض هر 8 ساعت یک بار (UTC 00:00/08:00/16:00）













پلتفرم MEXC چندین روش برای پیگیری نرخ های تأمین مالی و تأثیر آن ها بر پوزیشن های شما ارائه میدهد:





رابط کاربری معاملات فیوچرز نرخ تأمین مالی جاری و زمان سنج شمارش معکوس را در نوار اطلاعات بالا نمایش میدهد.

کارمزدهای تأمین مالی مراجعه کنید تا تاریخچه کامل کارمزدهای تأمین مالی خود را مشاهده کنید. به بخش سفارشها و تاریخچه معاملات مراجعه کنید تا تاریخچه کامل کارمزدهای تأمین مالی خود را مشاهده کنید.

هر جفت فیوچرز نرخ تأمین مالی مستقل خود را دارد. همیشه قبل از بازکردن پوزیشن ها به ویژه در دوره های نوسان بازار، نرخ های جاری را بررسی کنید.





توجه: نرخ های تأمین مالی پویا هستند و با احساسات لانگ-شورت بازار نوسان میکنند، به خصوص در دوره های نوسان شدید بازار تغییرات چشمگیری دارند.





در صفحه معاملات فیوچرز، بالای نمودار شمعی ، میتوانید نرخ تأمین مالی فعلی را مشاهده کنید که در دوره تسویه بعدی محاسبه خواهد شد. شمارش معکوس زمان باقی مانده تا تسویه را نمایش میدهد.





توجه: نرخ های تأمین مالی در جفت های مختلف فیوچرز متفاوت است. کاربران باید نرخ های مربوط به جفت معاملاتی خود را بررسی کنند.





در بخش سفارش های فیوچرز در گوشه بالای سمت راست، گزینه کارمزدهای تأمین مالی را انتخاب کنید تا همه کارمزدهای تأمین مالی تسویه شده قبلی را مشاهده کنید.

















پلتفرم MEXC کارمزدهای تأمین مالی را در بازه های زمانی ثابت ۸ ساعته پردازش میکند: هر روز ساعت 00:00، 08:00 و 16:00 به وقت UTC.

کارمزد تأمین مالی تنها زمانی کسر میشود که کاربر در زمان دقیق تسویه پوزیشن باز داشته باشد. بستن پوزیشن قبل از زمان تسویه باعث کسر هیچ کارمزدی نمیشود.









کارمزدهای تأمین مالی مستقیماً از مارجین موجود کسر میشوند. اگر موجودی کافی نباشد، این کارمزدها از مارجین پوزیشن کسر شده که ممکن است باعث شود قیمت لیکوییدیشن به قیمت بازار نزدیک تر شود و ریسک لیکوییدیشن افزایش یابد.









در معاملات قراردادهای دائمی، حرکت های قیمت واضح و قابل مشاهده هستند، اما نرخ های تأمین مالی هزینه ای کمتر آشکار اما به همان اندازه مهم هستند که با هر دوره تسویه بر بازده شما تأثیر میگذارند.

برای تریدرهای تازهک ار، موفقیت در معامله تنها به پیش بینی جهت قیمت محدود نمیشود. درک هزینه ها و مکانیزم های مختلف قراردادهای دائمی برای سودآوری بلند مدت ضروری است. آشنایی دقیق با نرخ های تأمین مالی به شما کمک میکند تا از هزینه های غیرمنتظره جلوگیری کرده و تصمیمات معاملاتی هوشمندانه تری بگیرید.

در MEXC، آگاهی از نحوه عملکرد نرخهای تأمین مالی به شما امکان میدهد با شناخت کامل تر هزینه های درگیر، معاملات خود را انجام دهید. نرخ های تأمین مالی را بهعنوان بخشی مهم از آموزش معاملاتی خود در نظر بگیرید. با لحاظ کردن این هزینه ها در استراتژی خود، میتوانید رویکردی جامع تر به معاملات فیوچرز داشته باشید که هم سود بالقوه و هم هزینه های مرتبط را مد نظر قرار میدهد.









سلب مسئولیت: