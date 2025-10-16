کارمزدهای معاملاتی و نرخ‌ های تأمین مالی (Funding Rates) در MEXC: راهنمای جامع و به‌ روز برای نرخ‌ های اسپات و فیوچرز





چه شما یک معامله گر باتجربه در حوزه رمزارز باشید و چه به تازگی وارد این بازار شده باشید، درک سازوکار کارمزدها نقش کلیدی در مدیریت هزینه ها و بهبود تجربه معاملاتی دارد. صرافی بین المللی MEXC به عنوان یکی از بازیگران پیشرو در بازار جهانی ارزهای دیجیتال، ساختار کارمزدی شفاف ارائه میدهد که به معامله گران امکان می دهد چه در بازار اسپات و چه در بازار فیوچرز هزینه های خود را به صورت کارآمد مدیریت کنند.





1.1 ساختار کارمزدها در معاملات فیوچرز در صرافی MEXC، کاربران میتوانند در دو نقش اصلی فعالیت کنند:

میکر (سفارش گذار): سفارشی محدود (Limit Order) که بلافاصله با سفارش های موجود در دفتر سفارشات منطبق نمی شود و بهعنوان سفارشی معلق در دفتر سفارشات باقی میماند تا در آینده اجرا شود. این نوع سفارش باعث افزایش نقدشوندگی بازار میشود.

تیکر (سفارش بردار): سفارشی محدود یا بازاری (Market Order) که به صورت مستقیم با سفارش های موجود در دفتر سفارشات منطبق میشود و در نتیجه نقدشوندگی بازار را کاهش میدهد.

در حال حاضر، نرخ کارمزد معاملات فیوچرز در MEXC به صورت زیر است: کارمزد میکر : 0.000%

کارمزد تیکر: 0.020%

اگر کاربر توکن MX در اختیار داشته باشد و آن را به حساب Futures خود منتقل کند، میتواند از آن برای کسر کارمزد معاملات با تخفیف 20% استفاده نماید. همچنین، در صورتی که موجودی کاربر بیش از 500 MX باشد، میزان تخفیف به 50% افزایش مییابد.

*BTN-مشاهده کارمزد معاملات&BTNURL= https://www.mexc.com/fa-IR/fee

مثال: کاربری یک پوزیشن شورت (short position) معادل 1 بیتکوین (BTC) در قراردادهای فیوچرز دائمی BTCUSDT با ارزش پوزیشن 100,000 USDT باز میکند: اگر به عنوان سفارش میکر (Maker) اجرا شود: کارمزد =100,000 × 0.000% = 0 USDT

اگر به عنوان سفارش تیکر (Taker) اجرا شود: کارمزد = 100,000 × 0.020% = 20 USDT



توجه: هیچ کارمزدی برای سفارشهای انجام نشده یا لغو شده دریافت نمیشود.

علاوه بر این، برخی از جفت ارزهای معاملات فیوچرز بدون سررسید (Perpetual Futures) در صرافی MEXC از ساختار کارمزد پلکانی (Tiered Fee Structure) استفاده میکنند. هدف از این ساختار، تشویق به فعالیت بیشتر معامله گران در سطوح مختلف و ایجاد انگیزه برای افزایش حجم معاملات است. از آنجا که نرخهای کارمزد ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد، کاربران میتوانند با مراجعه به صفحه معاملات فیوچرز، سطح کاربری فعلی خود و نرخهای کارمزد متناظر با آن را مشاهده کنند. با افزایش حجم معاملات، کاربر به سطوح بالاتر ارتقا یافته و از نرخهای کارمزدی پایین تر و شرایط معاملاتی مطلوب تر بهره مند میشود. در عین حال، MEXC با نقدینگی عمیق و عمق بازار قوی، امکان انجام معاملات با حداقل انحراف قیمتی را فراهم میکند.











نرخ تأمین مالی سازوکاری است که توسط صرافی های رمزارزی برای همگرایی قیمت فیوچرز دائمی با قیمت دارایی پایه طراحی شده است. این مکانیزم در واقع نوعی مبادله هزینه میان معاملهگران دارای پوزیشن های لانگ و شورت محسوب میشود. صرافی کارمزدی از این محل دریافت نمیکند؛ بلکه ساختار نرخ تأمین مالی، هزینه یا سود ناشی از نگهداری پوزیشنها را تعدیل میکند تا قیمت قراردادهای دائمی همواره به قیمت دارایی پایه نزدیک بماند.





در MEXC، این سازوکار تضمین میکند که قیمت قراردادهای دائمی به طور مستمر به شاخص قیمتی بازار اسپات متصل باشد؛ موضوعی که به حفظ انصاف معاملاتی و ثبات بازار کمک شایانی میکند.





نرخ مثبت: در صورتی که نرخ تأمین مالی مثبت باشد، دارندگان پوزیشنهای لانگ موظف به پرداخت هزینه هستند و پوزیشنهای شورت این هزینه را دریافت میکنند.

نرخ منفی: در صورتی که نرخ تأمین مالی منفی باشد، پرداخت و دریافت هزینهها معکوس خواهد شد؛ یعنی پوزیشنهای لانگ دریافتکننده و پوزیشن های شورت پرداخت کننده خواهند بود.

تنها کاربرانی که در لحظه اجرای نرخ تأمین مالی پوزیشن باز دارند، مشمول پرداخت یا دریافت میشوند. اگر پوزیشن پیش از زمان مذکور بسته شود، تعهدی در قبال پرداخت یا دریافت وجود نخواهد داشت.

از آنجا که تسویه نرخ تأمین مالی نیازمند زمان پردازش است، سفارشهایی که در بازه ±15 ثانیه نسبت به زمان اعمال نرخ تأمین مالی انجام شوند، ممکن است در محاسبه نهایی لحاظ نگردند.

هزینههای تأمین مالی به صورت مستقیم میان معاملهگران مبادله میشود و صرافی فیوچرزMEXC هیچ سهمی از این پرداختها دریافت نمیکند.













*BTN-سفر معاملات فیوچرز خود را آغاز کنید&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/information/funding_list









مشابه با معاملات فیوچرز، در بخش معاملات اسپات صرافی MEXC نیز کاربران میتوانند در دو نقش اصلی فعالیت کنند:

میکر (سفارش گذار): سفارشی محدود (Limit Order) که بلافاصله با سفارشهای موجود منطبق نمی شود و در دفتر سفارشات بهصورت معلق قرار میگیرد تا در آینده اجرا شود. این نوع سفارش موجب افزایش نقدشوندگی بازار میشود.

تیکر (سفارش بردار): سفارشی محدود یا بازاری (Market Order) که مستقیماً با سفارشهای موجود در دفتر سفارشات منطبق شده و در نتیجه نقدشوندگی بازار را کاهش می دهد.

در حال حاضر، نرخ کارمزد معاملات اسپات در MEXC بهصورت زیر است: کارمزد میکر: 0.0000%

کارمزد تیکر: 0.0500% کاربرانی که توکن MX در اختیار دارند، میتوانند از تخفیف 20% در کارمزد معاملات بهرهمند شوند. همچنین، در صورت نگهداری بیش از 500 MX، میزان تخفیف به 50% افزایش مییابد.

مثال: کاربری 1 بیت کوین را در بازار اسپات BTC/USDT میفروشد و 100,000 USDT دریافت میکند: اگر به عنوان سفارش میکر اجرا شود: کارمزد = 100,000 × 0.0% = 0 USDT

اگر به عنوان سفارش تیکر اجرا شود: کارمزد = 100,000 × 0.05% = 50 USDT





توجه: هیچ کارمزدی برای سفارش های انجام نشده یا لغو شده دریافت نمیشود









کارمزدها معمولاً به عنوان جزئیات کماهمیت نادیده گرفته میشوند، اما در واقع یکی از عوامل تعیین کننده در سودآوری بلندمدت معاملات هستند. آگاهی دقیق از این ساختار می تواند به شکل محسوسی عملکرد معاملاتی را ارتقا دهد.





کاهش هزینه ها: انتخاب آگاهانه میان سفارش های میکر و تیکر و همچنین استفاده از توکن MX برای پرداخت کارمزدها می تواند به طور چشمگیری هزینه تراکنش ها را کاهش دهد.

بهبود استراتژی معاملاتی: نرخهای فاندینگ تأثیر مستقیمی بر هزینه نگهداری پوزیشن ها دارند و به معامله گران کمک می کنند تصمیم بگیرند که آیا حفظ پوزیشن در بازه های زمانی طولانی منطقی است یا خیر.

تقویت مدیریت ریسک: شناخت کامل مکانیزم های کارمزدی مانع از بروز زیان های پیش بینی نشده ناشی از نادیده گرفتن هزینه های تأمین مالی میشود.

افزایش سودآوری: در شرایطی که استراتژی معاملاتی ثابت باقی بماند، معامله گرانی که به درستی از ساختار کارمزدها بهرهبرداری میکنند، بازده خالص بالاتری به دست خواهند آورد.













برای مشاهده جزئیات کامل مربوط به کارمزد معاملات فیوچرز و اسپات، به وب سایت رسمی MEXC مراجعه کرده و وارد صفحه کارمزد معاملاتی شوید.













در اپلیکیشن MEXC، کافی است وارد بخش پروفایل شوید و از قسمت تنظیمات هزینه اطلاعات بهروز کارمزدها را مشاهده کنید.













توجه:نرخهای کارمزد ممکن است در کشورهای مختلف، مناطق گوناگون و میان جفتارزهای متفاوت تغییر کند. بنابراین، معیار رسمی و نهایی برای محاسبه کارمزدها، همان نرخهایی است که در صفحهی کارمزد معاملات MEXC اعلام شدهاند. هنگام انجام معاملات در پلتفرم MEXC، ضروری است همواره بهروزرسانیها و تغییرات احتمالی در نرخ کارمزدها را بررسی کنید تا بتوانید برنامهریزی دقیقتری برای مدیریت هزینههای معاملاتی خود داشته باشید و استراتژی سرمایهگذاری خود را بهینه کنید.







درک دقیق ساختار کارمزدها و نرخهای تأمین مالی در صرافی MEXC نهتنها امکان برآورد شفافتر هزین هها را فراهم میکند، بلکه به بهبود کارایی و اثربخشی استراتژیهای معاملاتی نیز منجر میشود. چه در معاملات اسپات و چه در فیوچرز، تسلط بر مکانیزم کارمزدها گامی کلیدی برای حرکت بهسوی معاملاتی حرفهای تر است. برای کاهش هزینه ها، استفاده از توکن MX بهعنوان ابزاری جهت بهرهمندی از تخفیف های کارمزدی میتواند انتخابی هوشمندانه باشد. در طول زمان، این صرفه جویی ها به مبالغ قابل توجهی تبدیل شده و تأثیر مستقیم بر افزایش بازده خالص معاملات خواهند داشت.





100 توکن منتخب. این مزیت ویژه، هزینههای معاملاتی کاربران را بهشکل چشمگیری کاهش میدهد و محققکننده شعار:«کمتر خرج کن، بیشتر معامله کن، بیشتر سود کن» خواهد بود. در این بازه زمانی محدود، معامله گران میتوانند با بهره مندی از اجرای روان و کم هزینه، سریع تر از رقبا به فرصت های گذرا واکنش نشان دهند و روند رشد دارایی های خود را تسریع بخشند. این رویداد، نقطه ورود ایده آلی برای شروع یا توسعه مسیر حرفه ای شما در بازار مشتقات است در حال حاضر، صرافی MEXC رویداد جشن معامله گران: 100 توکن، بدون کارمزد را برگزار می کند—فرصتی انحصاری برای معامله بدون کارمزد بر روی. این مزیت ویژه، هزینههای معاملاتی کاربران را بهشکل چشمگیری کاهش میدهد و محققکننده شعار:خواهد بود. در این بازه زمانی محدود، معامله گران میتوانند با بهره مندی از اجرای روان و کم هزینه، سریع تر از رقبا به فرصت های گذرا واکنش نشان دهند و روند رشد دارایی های خود را تسریع بخشند. این رویداد، نقطه ورود ایده آلی برای شروع یا توسعه مسیر حرفه ای شما در بازار مشتقات است





مطالعه پیشنهادی:

چرا معاملات فیوچرز در MEXC را انتخاب کنیم؟با بررسی مزایا و ویژگی های منحصربه فرد معاملات فیوچرز در پلتفرم MEXC، یک گام جلوتر از دیگران در بازار فیوچرز حرکت کنید. این مقاله به معرفی امکانات کلیدی، ساختار کارمزد رقابتی، و ابزارهای حرفهای معاملاتی میپردازد که MEXC را به انتخابی برجسته برای معامله گران فیوچرز تبدیل کرده است. با بررسی مزایا و ویژگی های منحصربه فرد معاملات فیوچرز در پلتفرم MEXC، یک گام جلوتر از دیگران در بازار فیوچرز حرکت کنید. این مقاله به معرفی امکانات کلیدی، ساختار کارمزد رقابتی، و ابزارهای حرفهای معاملاتی میپردازد که MEXC را به انتخابی برجسته برای معامله گران فیوچرز تبدیل کرده است.

آموزش معاملات فیوچرز در اپلیکیشن MEXC (راهنمای گام به گام)اگر به دنبال شروعی ساده و مطمئن در بازار معاملات فیوچرز هستید، این راهنمای جامع با معرفی بخش های مختلف رابط کاربری اپلیکیشن MEXC، نحوه اجرای سفارش ها، تنظیم اهرم و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، به شما کمک میکند با اعتماد به نفس وارد معاملات فیوچرز شوید اگر به دنبال شروعی ساده و مطمئن در بازار معاملات فیوچرز هستید، این راهنمای جامع با معرفی بخش های مختلف رابط کاربری اپلیکیشن MEXC، نحوه اجرای سفارش ها، تنظیم اهرم و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، به شما کمک میکند با اعتماد به نفس وارد معاملات فیوچرز شوید





سلب مسئولیت: این اطلاعات به هیچ وجه توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مشاوره مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط محسوب نمی شود و همچنین دعوت یا پیشنهادی برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه دارایی نیست. مطالب ارائه شده توسط مرکز دانستنی های MEXC صرفاً جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره سرمایهگذاری تلقی شوند.لطفاً پیش از هرگونه اقدام سرمایه گذاری، نسبت به درک کامل ریسک های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط کامل تصمیم گیری کنید. MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران بر عهده ندارد.





