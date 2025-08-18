Mis on Polygon Ecosystem (POL)

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Polygon Ecosystem hinna ennustus (USD)

Kui palju on Polygon Ecosystem (POL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polygon Ecosystem (POL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polygon Ecosystem nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Polygon Ecosystem hinna ennustust kohe!

Polygon Ecosystem (POL) tokenoomika

Polygon Ecosystem (POL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Polygon Ecosystem ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Polygon Ecosystem võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polygon Ecosystem kohta Kui palju on Polygon Ecosystem (POL) tänapäeval väärt? Reaalajas POL hind USD on 0.2466 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune POL/USD hind? $ 0.2466 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind POL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Polygon Ecosystem turukapitalisatsioon? POL turukapitalisatsioon on $ 2.58B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on POL ringlev varu? POL ringlev varu on 10.48B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim POL (ATH) hind? POL saavutab ATH hinna summas 1.285660815666811 USD . Mis oli kõigi aegade POL madalaim (ATL) hind? POL nägi ATL hinda summas 0.15331252511554322 USD . Milline on POL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine POL kauplemismaht on $ 7.20M USD . Kas POL sel aastal kõrgemale ka suundub? POL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

