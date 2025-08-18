Rohkem infot POL

Polygon Ecosystem hind(POL)

$0.2468
-3.13%1D
Polygon Ecosystem (POL) reaalajas hinnagraafik
Polygon Ecosystem (POL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2355
24 h madal
$ 0.2556
24 h kõrge

-1.91%

-3.13%

+1.31%

+1.31%

Polygon Ecosystem (POL) reaalajas hind on $ 0.2466. Viimase 24 tunni jooksul POL kaubeldud madalaim $ 0.2355 ja kõrgeim $ 0.2556 näitab aktiivset turu volatiivsust. POLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.285660815666811 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.15331252511554322.

Lüliajalise tootluse osas on POL muutunud -1.91% viimase tunni jooksul, -3.13% 24 tunni vältel +1.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Polygon Ecosystem (POL) – turuteave

No.41

$ 2.58B
$ 7.20M
$ 2.58B
10.48B
10,481,543,944.63688
0.06%

ETH

Polygon Ecosystem praegune turukapitalisatsioon on $ 2.58B $ 7.20M 24 tunnise kauplemismahuga. POL ringlev varu on 10.48B, mille koguvaru on 10481543944.63688. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Polygon Ecosystem (POL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Polygon Ecosystem tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.007974-3.13%
30 päeva$ +0.0086+3.61%
60 päeva$ +0.0623+33.80%
90 päeva$ +0.0132+5.65%
Polygon Ecosystem Hinnamuutus täna

Täna registreeris POL muutuse $ -0.007974 (-3.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Polygon Ecosystem 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0086 (+3.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Polygon Ecosystem 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus POL $ +0.0623 (+33.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Polygon Ecosystem 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0132 (+5.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Polygon Ecosystem (POL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Polygon Ecosystem hinnaajaloo lehte.

Mis on Polygon Ecosystem (POL)

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Polygon Ecosystem on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Polygon Ecosystem investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida POL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Polygon Ecosystem kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Polygon Ecosystem ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Polygon Ecosystem hinna ennustus (USD)

Kui palju on Polygon Ecosystem (POL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polygon Ecosystem (POL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polygon Ecosystem nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Polygon Ecosystem hinna ennustust kohe!

Polygon Ecosystem (POL) tokenoomika

Polygon Ecosystem (POL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Polygon Ecosystem (POL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Polygon Ecosystem osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Polygon Ecosystem osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

POL kohalike valuutade suhtes

1 Polygon Ecosystem(POL)/VND
6,489.279
1 Polygon Ecosystem(POL)/AUD
A$0.374832
1 Polygon Ecosystem(POL)/GBP
0.180018
1 Polygon Ecosystem(POL)/EUR
0.20961
1 Polygon Ecosystem(POL)/USD
$0.2466
1 Polygon Ecosystem(POL)/MYR
RM1.038186
1 Polygon Ecosystem(POL)/TRY
10.058814
1 Polygon Ecosystem(POL)/JPY
¥36.2502
1 Polygon Ecosystem(POL)/ARS
ARS$319.842666
1 Polygon Ecosystem(POL)/RUB
19.656486
1 Polygon Ecosystem(POL)/INR
21.579966
1 Polygon Ecosystem(POL)/IDR
Rp3,977.418798
1 Polygon Ecosystem(POL)/KRW
342.497808
1 Polygon Ecosystem(POL)/PHP
13.94523
1 Polygon Ecosystem(POL)/EGP
￡E.11.900916
1 Polygon Ecosystem(POL)/BRL
R$1.33164
1 Polygon Ecosystem(POL)/CAD
C$0.340308
1 Polygon Ecosystem(POL)/BDT
29.947104
1 Polygon Ecosystem(POL)/NGN
378.220284
1 Polygon Ecosystem(POL)/UAH
10.162386
1 Polygon Ecosystem(POL)/VES
Bs33.291
1 Polygon Ecosystem(POL)/CLP
$237.7224
1 Polygon Ecosystem(POL)/PKR
Rs69.856848
1 Polygon Ecosystem(POL)/KZT
133.511706
1 Polygon Ecosystem(POL)/THB
฿7.96518
1 Polygon Ecosystem(POL)/TWD
NT$7.405398
1 Polygon Ecosystem(POL)/AED
د.إ0.905022
1 Polygon Ecosystem(POL)/CHF
Fr0.19728
1 Polygon Ecosystem(POL)/HKD
HK$1.928412
1 Polygon Ecosystem(POL)/AMD
֏94.265316
1 Polygon Ecosystem(POL)/MAD
.د.م2.216934
1 Polygon Ecosystem(POL)/MXN
$4.653342
1 Polygon Ecosystem(POL)/PLN
0.897624
1 Polygon Ecosystem(POL)/RON
лв1.065312
1 Polygon Ecosystem(POL)/SEK
kr2.35503
1 Polygon Ecosystem(POL)/BGN
лв0.411822
1 Polygon Ecosystem(POL)/HUF
Ft83.25216
1 Polygon Ecosystem(POL)/CZK
5.15394
1 Polygon Ecosystem(POL)/KWD
د.ك0.075213
1 Polygon Ecosystem(POL)/ILS
0.831042
1 Polygon Ecosystem(POL)/NOK
kr2.512854
1 Polygon Ecosystem(POL)/NZD
$0.414288

Polygon Ecosystem ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Polygon Ecosystem võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Polygon Ecosystem ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polygon Ecosystem kohta

Kui palju on Polygon Ecosystem (POL) tänapäeval väärt?
Reaalajas POL hind USD on 0.2466 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POL/USD hind?
Praegune hind POL/USD on $ 0.2466. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Polygon Ecosystem turukapitalisatsioon?
POL turukapitalisatsioon on $ 2.58B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POL ringlev varu?
POL ringlev varu on 10.48B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POL (ATH) hind?
POL saavutab ATH hinna summas 1.285660815666811 USD.
Mis oli kõigi aegade POL madalaim (ATL) hind?
POL nägi ATL hinda summas 0.15331252511554322 USD.
Milline on POL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POL kauplemismaht on $ 7.20M USD.
Kas POL sel aastal kõrgemale ka suundub?
POL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POL hinna ennustust.
