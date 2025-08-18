Polygon Ecosystem (POL) reaalajas hind on $ 0.2466. Viimase 24 tunni jooksul POL kaubeldud madalaim $ 0.2355 ja kõrgeim $ 0.2556 näitab aktiivset turu volatiivsust. POLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.285660815666811 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.15331252511554322.
Lüliajalise tootluse osas on POL muutunud -1.91% viimase tunni jooksul, -3.13% 24 tunni vältel +1.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Polygon Ecosystem (POL) – turuteave
Polygon Ecosystem praegune turukapitalisatsioon on $ 2.58B$ 7.20M 24 tunnise kauplemismahuga. POL ringlev varu on 10.48B, mille koguvaru on 10481543944.63688. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Polygon Ecosystem (POL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Polygon Ecosystem tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.007974
-3.13%
30 päeva
$ +0.0086
+3.61%
60 päeva
$ +0.0623
+33.80%
90 päeva
$ +0.0132
+5.65%
Polygon Ecosystem Hinnamuutus täna
Täna registreeris POL muutuse $ -0.007974 (-3.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Polygon Ecosystem 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0086 (+3.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Polygon Ecosystem 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus POL $ +0.0623 (+33.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Polygon Ecosystem 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0132 (+5.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Polygon Ecosystem (POL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.
Polygon Ecosystem on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Polygon Ecosystem investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida POL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Polygon Ecosystem kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Polygon Ecosystem ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Polygon Ecosystem hinna ennustus (USD)
Kui palju on Polygon Ecosystem (POL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polygon Ecosystem (POL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polygon Ecosystem nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Polygon Ecosystem (POL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Polygon Ecosystem (POL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Polygon Ecosystem osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Polygon Ecosystem osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.