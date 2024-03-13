POL

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

KohtNo.37

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0007%

Kauplemismaht/turukapital (24H)2.42%

Ringlev varu10,496,230,782.905375

Maksimaalne varu0

Koguvaru10,496,230,792.905375

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim1.285660815666811,2024-03-13

Madalaim hind0.15331252511554322,2025-04-07

Avalik plokiahelETH

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...